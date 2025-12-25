Program special pentru taxe și impozite între Crăciun și Revelion în Sectorul 1
În perioada sărbătorilor, programul serviciilor de taxe și impozite din Sectorul 1 se modifică.
Între 29 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026 se desfășoară lucrări tehnice pentru închiderea și deschiderea anului fiscal 2025–2026 (actualizare baze de date și mentenanță). Între 29 și 31 decembrie 2025, programul cu publicul este 08:00 – 16:30.
În această perioadă, plățile se pot face doar online sau prin bancă, astfel:
- Ghișeul.ro
- virament bancar
- Poșta Română (doar pentru amenzi fără debit, taxe de timbru și alte taxe fără debit)
Se pot depune documente doar la registratură, la sediile:
- Piața Mureș nr. 18–24
- Banu Manta nr. 9
De la 1 ianuarie 2026, taxele și impozitele se pot plăti prin:
- virament bancar
- Ghișeul.ro
- stațiile SelfPay (card sau numerar)
- oficiile poștale din București și Ilfov
- site-ul online.impozitelocale1.ro
- aplicația mobilă „DGITL Sector 1”
Între 1 și 4 ianuarie 2026, sediile DGITL Sector 1 sunt închise.
Din 5 ianuarie 2026, programul revine la normal: 08:00 – 16:30.
Caraiman continuă screeningul gratuit și în 2026 în Sectorul 1
Datorită interesului mare din 2025, Complexul Multifuncțional Caraiman va continua și în 2026 programele de screening gratuit pentru locuitorii Sectorului 1. Vor fi oferite gratuit:
- depistarea cancerului de sân (mamografie digitală și analiza CA15-3);
- verificarea osteoporozei (consult și osteodensitometrie);
- controlul sănătății gingiilor;
- analize pentru tiroidă (TSH, Free T4, Anti-TPO).
Peste 3.000 de programări au fost făcute doar în ultimele 6 luni din 2025, semn că aceste servicii sunt foarte apreciate.
Ambulanța Caraiman – îngrijire la domiciliu
Pentru persoanele care se deplasează greu, Ambulanța Caraiman a oferit îngrijire medicală acasă:
- consultații și tratamente;
- analize și monitorizarea stării de sănătate;
- kinetoterapie;
- transport medical;
- teleasistență.
RMN și mamografii la prețuri accesibile
Locuitorii Sectorului 1 au avut acces la:
- RMN;
- mamografii digitale 2D și 3D.
Aceste investigații au fost gratuite sau la preț redus și ajută la descoperirea timpurie a bolilor.
Screening gratuit pentru prevenție
Au fost organizate controale gratuite pentru:
- diabet;
- cancer de prostată;
- boli de inimă;
- hepatite, HIV;
- afecțiuni ginecologice, pulmonare, dermatologice și oftalmologice.
Scopul a fost depistarea din timp a problemelor de sănătate.
Controale gratuite pentru inimă
Pentru prevenirea infarctului și a problemelor de ritm cardiac, locuitorii Sectorului 1 au putut face EKG gratuit. Investigațiile au fost rapide și nu au necesitat pregătire specială.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.