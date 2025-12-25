În perioada sărbătorilor, programul serviciilor de taxe și impozite din Sectorul 1 se modifică.

Între 29 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026 se desfășoară lucrări tehnice pentru închiderea și deschiderea anului fiscal 2025–2026 (actualizare baze de date și mentenanță). Între 29 și 31 decembrie 2025, programul cu publicul este 08:00 – 16:30.

În această perioadă, plățile se pot face doar online sau prin bancă, astfel:

Ghișeul.ro

virament bancar

Poșta Română (doar pentru amenzi fără debit, taxe de timbru și alte taxe fără debit)

Se pot depune documente doar la registratură, la sediile:

Piața Mureș nr. 18–24

Banu Manta nr. 9

De la 1 ianuarie 2026, taxele și impozitele se pot plăti prin:

virament bancar

Ghișeul.ro

stațiile SelfPay (card sau numerar)

oficiile poștale din București și Ilfov

site-ul online.impozitelocale1.ro

aplicația mobilă „DGITL Sector 1”

Între 1 și 4 ianuarie 2026, sediile DGITL Sector 1 sunt închise.

Din 5 ianuarie 2026, programul revine la normal: 08:00 – 16:30.

Datorită interesului mare din 2025, Complexul Multifuncțional Caraiman va continua și în 2026 programele de screening gratuit pentru locuitorii Sectorului 1. Vor fi oferite gratuit:

depistarea cancerului de sân (mamografie digitală și analiza CA15-3);

verificarea osteoporozei (consult și osteodensitometrie);

controlul sănătății gingiilor;

analize pentru tiroidă (TSH, Free T4, Anti-TPO).

Peste 3.000 de programări au fost făcute doar în ultimele 6 luni din 2025, semn că aceste servicii sunt foarte apreciate.

Ambulanța Caraiman – îngrijire la domiciliu

Pentru persoanele care se deplasează greu, Ambulanța Caraiman a oferit îngrijire medicală acasă:

consultații și tratamente;

analize și monitorizarea stării de sănătate;

kinetoterapie;

transport medical;

teleasistență.

RMN și mamografii la prețuri accesibile

Locuitorii Sectorului 1 au avut acces la:

RMN;

mamografii digitale 2D și 3D.

Aceste investigații au fost gratuite sau la preț redus și ajută la descoperirea timpurie a bolilor.

Screening gratuit pentru prevenție

Au fost organizate controale gratuite pentru:

diabet;

cancer de prostată;

boli de inimă;

hepatite, HIV;

afecțiuni ginecologice, pulmonare, dermatologice și oftalmologice.

Scopul a fost depistarea din timp a problemelor de sănătate.

Controale gratuite pentru inimă

Pentru prevenirea infarctului și a problemelor de ritm cardiac, locuitorii Sectorului 1 au putut face EKG gratuit. Investigațiile au fost rapide și nu au necesitat pregătire specială.