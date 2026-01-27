Pentru mulți români, pisicile nu sunt doar animale de companie, ci membri ai familiei. România, prin Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, reglementează îngrijirea și bunăstarea acestora, dar nu stabilește un număr fix de pisici pe care o persoană îl poate deține.

La bloc: Contrar unor mituri, legea națională nu limitează direct câte pisici poți avea într-un apartament. În practică însă, regulamentele locale sau regulamentele interne ale asociațiilor de proprietari pot stabili restricții. De exemplu, multe asociații limitează numărul de animale de companie la maximum două (pisici, câini sau combinat) pentru a preveni deranjul legat de zgomot, miros sau igienă. Municipii precum București și Craiova au introdus astfel de reguli prin hotărâri ale consiliului local. Este important de reținut că aceste limitări vin din regulamente locale, nu din legea națională.

La casă: Pentru locuințele individuale, Legea nr. 205/2004 nu impune un număr maxim de pisici. Proprietarii trebuie doar să asigure condiții igienice și să nu deranjeze vecinii prin zgomot sau miros. În orice situație, legea subliniază că animalele trebuie îngrijite corespunzător, având acces la hrană, apă, adăpost și asistență medicală.

Legea definește „deținător de animale” orice persoană care are în grijă un animal, indiferent de titlu. Obligațiile principale includ:

asigurarea unui adăpost corespunzător;

oferirea de hrană și apă suficiente;

asigurarea îngrijirii medicale și a sănătății corespunzătoare;

protejarea și garantarea bunăstării animalului, fără tratamente crude sau maltratare.

Abandonul unei pisici, adică lăsarea acesteia fără hrană, adăpost și îngrijire pe domeniul public, este considerat cruzime și este sancționat cu amenzi între aproximativ 3.000 și 12.000 de lei. În cazuri repetate sau grave, autoritățile pot prelua animalele în adăposturi.

Legea nr. 205/2004 protejează toate pisicile, indiferent de rasă sau valoare. Maltratarea — inclusiv rănirea, schingiuirea, provocarea suferinței fizice sau psihice, despărțirea puilor prea devreme sau administrarea de substanțe nocive — se pedepsește cu închisoare de 3 luni până la 1 an sau amendă. Instanța poate aplica și interdicția de a deține animale pentru o perioadă de 1–5 ani.

Uciderea intenționată, fără drept, a unui animal este de asemenea infracțiune, sancționată similar. În cazuri grave sau de recidivă, pedepsele pot fi mai dure conform Codului Penal, dar Legea nr. 205/2004 rămâne baza principală a protecției animalelor.

Legea nu interzice vânzarea sau darea pisicilor spre adopție. Vânzarea ocazională a unei pisici de către o persoană fizică nu este strict reglementată de Legea nr. 205/2004, dar trebuie respectată legislația fiscală și comercială. Darea spre adopție, gratuit sau prin ONG-uri, este permisă atâta timp cât animalul nu este abandonat.

Pe scurt, românii pot avea pisici în număr nelimitat conform legii naționale, dar trebuie să respecte bunăstarea și igiena lor, să evite deranjul vecinilor și să nu le abandoneze sau maltrateze. Restricțiile practice apar mai degrabă din regulamentele locale și deciziile asociațiilor de proprietari, nu din legea națională.