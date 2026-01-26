Avocatul Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, atrage atenția asupra unei confuzii frecvente întâlnite în rândul proprietarilor de apartamente: așteptarea ca problemele din asociație să fie rezolvate de „ceilalți”, fie că este vorba despre comitetul executiv, cenzor sau primărie. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, juristul explică limitele reale ale acestor entități, conform Legii nr. 196/2018.

Potrivit avocatului, tot mai mulți proprietari se plâng că nu știu cui să se adreseze atunci când au conflicte cu președintele asociației, cu administratorul sau când li se refuză accesul la documente. În cele mai multe cazuri, aceștia speră că alte persoane sau instituții vor interveni și vor rezolva situația în locul lor. În realitate, spune Gelu Pușcaș, această abordare duce adesea la blocaje și frustrări.

Din punct de vedere legal, „ceilalți” la care fac referire proprietarii sunt comitetul executiv, cenzorul și autoritatea publică locală, prin serviciile specializate ale primăriei.

Sesizarea acestora reprezintă o procedură extrajudiciară sau administrativă, premergătoare instanței, însă nu este o condiție obligatorie pentru a ajunge în fața judecătorului.

Mulți proprietari se opresc însă la acest nivel, trimițând adrese către asociație sau sesizări către primărie și așteptând rezultate care, de cele mai multe ori, nu pot apărea.

Avocatul subliniază că legea nu impune comitetului executiv să ofere răspunsuri juridice fundamentate sau soluții care să mulțumească proprietarul nemulțumit. Comitetul poate chiar să nu răspundă deloc, cu anumite consecințe, și nu este obligat să reia aceeași discuție de mai multe ori.

De asemenea, acesta nu poate anula hotărâri ale adunării generale și nici nu este logic să infirme decizii pe care tot el le-a avizat anterior. În anumite situații, comitetul poate apela la servicii juridice, iar costurile pot fi suportate de toți proprietarii sau, în cazuri specifice, doar de cel care a formulat sesizarea.

În ceea ce privește cenzorul, Gelu Pușcaș explică faptul că acesta nu are putere de decizie. Cenzorul nu poate anula liste de plată, nu poate modifica repartizări, nu poate elimina sume și nu poate invalida hotărâri ale adunării generale. Rolul său se limitează la a semnala, nota și notifica eventuale probleme.

Primăria, prin autoritatea publică locală, poate verifica acte, emite recomandări, stabili măsuri și aplica amenzi contravenționale, însă nu poate anula documente, impune soluții sau obliga asociația să acționeze într-un anumit fel.

În concluzie, avocatul Gelu Pușcaș arată că singura instituție care poate rezolva cu adevărat conflictele majore dintr-o asociație de proprietari este instanța de judecată.

Anularea actelor, sancționarea abaterilor sau obligarea asociației la acțiune ori inacțiune pot fi dispuse doar de judecători.

Deși acest demers presupune timp, costuri și efort, el rămâne, în opinia specialistului, singura cale eficientă, mai ales în condițiile în care ceilalți proprietari sunt adesea dezinteresați sau minimalizează problema.