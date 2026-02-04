Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri seara, în cadrul unei conferințe de presă, că absorbția fondurilor europene reprezintă un element crucial pentru finanțarea proiectelor din România și a subliniat că respectarea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este esențială pentru accesarea banilor.

Potrivit acestuia, întârzierea luării unor decizii poate avea consecințe financiare serioase, afectând sumele care pot fi atrase prin mecanismul european.

Premierul a precizat că anul acesta se anticipează un vârf al absorbției fondurilor europene, dar pentru atingerea acestui obiectiv este necesară respectarea condițiilor impuse de PNRR.

El a explicat că unul dintre jaloanele critice este cel legat de pensiile magistraților, respectiv jalonul 215, unde există o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Bolojan a menționat că, în urma discuțiilor recente ale echipelor române cu Comisia Europeană, acest jalon nu este considerat îndeplinit și a avertizat că ideea conform căreia ar fi rezolvat este falsă.

Totodată, premierul a spus că va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii.

„Un element important este absorbția de fonduri europene. Așa cum v-am spus, va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie, pe de o parte, să accesăm finanțările care vin prin PNRR, care sunt condiționate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro. Deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă și mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii”, a spus premierul Ilie Bolojan.

El a subliniat că anul trecut au existat două încercări de rezolvare a situației, însă amânările succesive cresc riscul pierderii sumelor alocate. Potrivit premierului, fiecare instituție trebuie să fie conștientă de consecințele deciziilor întârziate, pentru că acestea afectează direct accesarea fondurilor.

Ilie Bolojan a explicat că încasarea celor 2,6 miliarde de euro depinde de clarificarea cât mai rapidă a cererilor de plată, ceea ce ar permite plata fără întârzieri a constructorilor și menținerea ritmului lucrărilor.

Premierul a precizat că succesul acestor demersuri este vital pentru dezvoltarea țării în acest an și pentru finalizarea proiectelor până în luna august. Astfel, România ar evita pierderea finanțărilor europene, consolidând în același timp capacitatea de derulare a investițiilor publice și de respectare a termenelor asumate prin PNRR.