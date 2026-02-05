România este considerată un aliat strategic în asigurarea viitorului mineralelor critice, potrivit unui mesaj transmis de Ambasada României în Statele Unite după conferința ministerială de nivel înalt desfășurată la Washington.

Evenimentul a avut loc în contextul intensificării preocupărilor globale legate de securitatea resurselor esențiale pentru tranziția energetică, industria de apărare și noile tehnologii.

La reuniune a participat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în capitala americană, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

În cadrul conferinței dedicate mineralelor critice, șefa diplomației române s-a alăturat omologilor americani și internaționali pentru a promova necesitatea construirii unor lanțuri de aprovizionare sigure, reziliente și diversificate pentru resursele strategice.

Potrivit Ambasadei României în SUA, această prioritate este una dintre cele mai presante la nivel global, pe fondul dependențelor economice și al riscurilor geopolitice crescute.

Reprezentanța diplomatică subliniază că România dispune de avantaje strategice importante care o recomandă drept un actor relevant în domeniul mineralelor critice. Țara are zăcăminte de elemente din pământuri rare și alte resurse esențiale pentru tranziția energetică, industria de apărare și sectoarele tehnologice emergente.

În plus, poziționarea geografică la intersecția dintre Est și Vest oferă un avantaj suplimentar, transformând România într-o poartă naturală pentru lanțurile de aprovizionare regionale și transatlantice care conectează Europa, regiunea Mării Negre și Asia Centrală.

Autoritățile române evidențiază și dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice, menționând că o bază industrială în expansiune, infrastructura energetică și consolidarea parteneriatelor de cercetare și dezvoltare creează premisele necesare pentru dezvoltarea capacităților de prelucrare și producție în domeniul mineralelor critice.

România este prezentată drept un partener de încredere pentru Statele Unite și aliații acestora, în contextul statutului său de democrație stabilă, membră a Uniunii Europene și NATO și unul dintre cei mai activi aliați americani din regiune. Aceste elemente oferă predictibilitate și un cadru solid pentru investiții strategice pe termen lung.

Guvernul român și-a reafirmat angajamentul de a promova parteneriatele investiționale prin intermediul unui grup de lucru tehnic național și de a-și consolida rolul de pilon european în securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice.

Potrivit misiunii diplomatice, România este pregătită să contribuie la soluțiile căutate de Statele Unite și aliații lor, nu doar prin resurse, ci și prin angajament strategic și viziune transatlantică.

În cadrul vizitei sale în SUA, ministrul Oana Țoiu a avut marți și o întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regională, investițiile în industria de apărare și consolidarea parteneriatului strategic româno-american, ocazie cu care oficialul român a adresat o invitație de vizită în România în anul 2026.