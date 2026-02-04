Vicepreşedintele american J.D. Vance a prezentat miercuri un plan de formare a unui bloc comercial preferenţial pentru mineralele critice, propunând stabilirea unui nivel minim coordonat al preţurilor.

Măsura survine pe fondul intensificării eforturilor Washingtonului de a reduce controlul Chinei asupra materialelor esenţiale pentru industriile avansate, inclusiv semiconductori, vehicule electrice şi tehnologii militare, potrivit Reuters.

Întâlnirea de la Washington a urmat declaraţiilor preşedintelui Donald Trump despre Proiectul Vault, un depozit strategic de minerale critice susţinut cu 10 miliarde de dolari de U.S. Export-Import Bank şi cu 2 miliarde de dolari din fonduri private.

Vance a explicat că piaţa internaţională a mineralelor critice este deficitară şi a subliniat necesitatea unui mecanism internaţional care să garanteze aprovizionarea cu aceste resurse vitale pentru inovarea tehnologică, puterea economică şi securitatea naţională.

Vicepreşedintele american a precizat că obiectivul este eliminarea practicilor care inundă pieţele cu minerale critice ieftine, afectând producătorii interni, făcând aluzie la China, fără să-i pronunțe numele.

Potrivit lui Vance, se vor stabili preţuri de referinţă pentru minerale critice în fiecare stadiu al producţiei, iar pentru membrii blocului preferenţial aceste preţuri vor funcţiona ca un minim garantat, ajustabil prin tarife.

„Vrem să eliminăm problema celor care ne inundă pieţele cu minerale critice ieftine pentru a-i slăbi pe producătorii noştri interni. Vom stabili preţuri de referinţă pentru minerale critice în fiecare stadiu al producţiei, preţuri care reflectă valoarea corectă de piaţă, iar pentru membrii acestui bloc preferenţial, aceste preţuri de referinţă vor opera ca un minim menţinut prin tarife ajustabile”, a afirmat J.D. Vance.

Mineralele considerate critice sau strategice includ zeci de elemente, precum cobalt, nichel, mangan, grafit şi litiu. În această categorie intră şi metalele rare sau pământurile rare, un grup de 17 elemente al căror lanţ de producţie este dominat în mare parte de China.

Aceste metale sunt folosite în fiecare smartphone şi vehicul cu motor electric sau termic, ceea ce le conferă un rol strategic în economia globală, potrivit AFP.

Reuniunea ministerială la care au participat reprezentanţi din aproximativ 50 de ţări a subliniat importanţa cooperării internaţionale pentru securizarea aprovizionării cu aceste resurse şi pentru susţinerea producătorilor interni, reducând dependenţa faţă de pieţele externe dominate de un singur furnizor major.

Înaintea întâlnirii, vicepreședintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a transmis că urmează să ceară o cooperare aprofundată între Europa și SUA în privința materiilor prime esențiale, în încercarea de a reduce dependența de China.