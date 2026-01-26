Invitată în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a respins ideea că susținerea acordului UE–Mercosur ar fi o decizie recentă sau personalizată politic.

„În primul rând, am văzut aceste tentative de personalizare a unor decizii de politică externă și de strategie ale României. Nu e cazul. M-aș întoarce înapoi la poziția României, însă. Mercosur este un acord comercial care se negociază de 25 de ani. România este prezentă în aceste negocieri de 18 ani. Prima dată, când s-a ajuns la un acord politic foarte important între Uniunea Europeană și țările Mercosur, a fost sub președinția României”, a explicat Țoiu.

Ministra a reamintit că poziția oficială a României a fost constantă de-a lungul timpului și a fost reconfirmată public de președintele Nicușor Dan.

„De atunci până acum, până la momentul în care președintele Nicușor Dan a anunțat public și transparent, onest, din decembrie, că poziția României este în continuare să susțină Mercosur (…) nu ați văzut niciun președinte al vreunui partid din coaliție având o altă poziție”, a precizat ministra de Externe.

Oana Țoiu a enumerat mai multe beneficii concrete negociate pentru agricultura românească, menite să răspundă temerilor fermierilor.

„Vă dau câteva exemple foarte importante privind această negociere, care a avansat cu mult răspunsul la temerile legitime ale fermierilor: 3,8 miliarde de euro în dreptul României avansate exclusiv pentru agricultură și dezvoltare rurală. Criterii și standarde de calitate identice cu ale Uniunii Europene pentru produsele care urmau să vină pe Acordul Mercosur din țările Mercosur”, a declarat Țoiu.

Un element esențial îl reprezintă mecanismul de protecție a pieței interne.

„De aceea, dacă variația de preț ar ajunge să fie mai mare de 5%, există această clauză de salvgardare pe care chiar și un singur stat membru poate să o activeze cerând Comisiei o investigație”, a explicat ministra.

Aceasta a subliniat și termenul de reacție al Comisiei Europene:

„S-a ajuns la termenul de 21 de zile, care (…) este un termen corect, nu-i un termen lent sau care presupune o frânare”.

Ministra Afacerilor Externe a respins ideea că acordul Mercosur ar avantaja industria în detrimentul agriculturii.

„S-a încercat această poziționare în spațiul public de unii politicieni, că vorbim de industrie vs. agricultură. (…) cea mai mare alocare financiară a bugetului UE este Agricultura. O treime din bugetul comun (…) se duce către Agricultură”, a explicat Oana Țoiu.

Aceasta a argumentat că dezvoltarea economică în orice sector contribuie indirect la susținerea agriculturii.

„În momentul în care economia crește, asta aduce și beneficii agriculturii”, a mai spus ministra.

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur susținerea acordului de către Guvern. Luni seara, 26 ianuarie 2026, în emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, acesta a declarat că este inadmisibil ca acordul să fie votat fără explicații clare pentru populație.

„Am anunțat de săptămâna trecută că nu suntem de acord cu el. Nu suntem împotriva comerțului liber, din contra. Este inadmisibil să angajezi țara pe zeci de ani și să nu prezinți ce înseamnă acest acord. Ministrul Agriculturii a spus că nu e nevoie de acest acord, dar nu l-a ascultat nimeni”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a acuzat lipsa unei dezbateri reale în interiorul coaliției și absența transparenței.

Potrivit acestuia, efectele acordului Mercosur se vor resimți pe termen lung, în special în agricultură, iar problema majoră nu este doar conținutul acordului, ci modul netransparent în care a fost susținut.