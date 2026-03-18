Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură susține că ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, ar bloca, prin întârziere și birocrație, implementarea unui sistem care ar permite sancționarea șoferilor pe baza imaginilor surprinse de camerele video instalate pe drumurile din întreaga țară.

Potrivit organizației, este inadmisibil faptul că, de aproximativ doi ani, ministrul de Interne și aparatul său birocratic tergiversează aplicarea acestui mecanism, deși subiectul nu este unul nou și fusese semnalat încă din martie anul trecut. Reprezentanții au precizat că, între timp, a fost emis un ordin de ministru, însă în octombrie 2025 au apărut alte justificări pentru întârziere, precum lipsa unui centru național care să gestioneze cererile și să întocmească procesele-verbale sau necesitatea modificării OUG 84/2024.

Aceștia au arătat că, în noiembrie 2025, a fost pusă în consultare o nouă ordonanță de urgență, iar la 6 martie 2026 proiectul a fost publicat pe site-ul web al MAI pentru transparență, fiind trimis spre avizare mai multor instituții și spre analiză ministerelor de resort. În opinia lor, întârzierea ar putea avea la bază fie un calcul politic, dat fiind caracterul nepopular al măsurii, fie o neînțelegere a rolului autorităților responsabile de siguranța publică.

Reprezentanții organizației au subliniat că rezultatul acestor întârzieri este absența unei măsuri care ar putea crește semnificativ siguranța rutieră, contribuind la reducerea numărului de accidente și la disciplinarea șoferilor care nu respectă regulile de circulație, în beneficiul tuturor participanților la trafic.

„Domnii Predoiu și Despescu, frânele siguranței rutiere. Este inadmisibil cum ministrul Predoiu și aparatul său birocratic tergiversează de doi ani de zile implementarea sistemului prin care poliția poate amenda șoferii care încalcă legea folosind imaginile surprinse de camerele video instalate pe drumurile din toată țara. Subiectul nu este deloc nou și vi l-am mai supus atenției fix acum un an, în martie. Pe-atunci nu aveam ordin de ministru, dat între timp. Dar în octombrie 2025, alte scuze: ba că nu există un centru național care să centralizeze cererile venite din țară și să scrie procesele verbale de contravenție, ba că trebuie să se modifice actul normativ inițial, OUG 84/2024. În dulcele stil birocratic de ghișeu, „mai trebuie o hârtie”. În cazul nostru, o nouă ordonanță de urgență pusă în consultare abia în noiembrie 2025. În 6 martie 2026, proiectul de OUG a fost publicat pe site-ul MAI în transparență, transmis la avizare la MTI, MDLPA, MAPN, ANSPDCP și MEC și la analiză în MJ și MFP. Poate vă întrebați, ca și noi, de ce se tot trage de timp. O fi calculul politic cinic care spune că este o măsură nepopulară. Ori neînțelegerea rolului pe care îl au domnii Bogdan Despescu, șeful Poliției Române, și Cătălin Predoiu, ministrul Internelor: acela de a proteja viața noastră, a tuturor, inclusiv în trafic. Indiferent care ar fi motivul, rezultatul este că străzile orașelor și drumurile dintre ele sunt văduvite de o măsură care ar putea crește semnificativ siguranța rutieră. Adică mai puține tragedii prin disciplinarea șoferilor certați cu regulile Codului Rutier, fiindcă toți ceilalți participanți la trafic care le respectă nu au decât de câștigat”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură prin intermediul Facebook-ului.

