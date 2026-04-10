Jacek Magiera, antrenor secund al echipei naționale de fotbal a Poloniei, a murit la vârsta de 49 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament de dimineață.

Incidentul a avut loc vineri, în timp ce acesta se pregătea pentru o cursă de cros. Potrivit informațiilor din presa locală, Magiera ar fi leșinat în timpul antrenamentului și a fost transportat de urgență la o unitate medicală din Wrocław.

Acesta a fost dus la Spitalul Clinic Militar, însă medicii nu au reușit să îl salveze, decesul survenind la scurt timp după internare. Presa locală a relatat că antrenorul, care făcea parte din staff-ul selecționerului Jan Urban, s-a prăbușit în timpul unui antrenament de cros și a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

„Renumitul antrenor, care era secundul lui Jan Urban în echipa națională a Poloniei, s-a prăbușit vineri dimineață în timpul unui antrenament de cros. Magiera a fost dus la Spitalul Clinic Militar din Wrocław. Din păcate, am aflat că a murit la scurt timp după aceea”, relatează postul de radio local.

Federația Poloneză de Fotbal a anunțat că a aflat cu profundă tristețe despre decesul lui Jacek Magiera și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților acestuia, solicitând respectarea intimității în aceste momente dificile.

„Federația Poloneză de Fotbal (PZPN) a aflat cu profundă tristețe și mare regret de decesul lui Jacek Magiera, antrenor secund al echipei naționale a Poloniei. Acesta avea 49 de ani. PZPN transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi ai lui Jacek Magiera. De asemenea, vă rugăm să respectați intimitatea și liniștea celor dragi în aceste momente foarte dificile”, transmite Federația din Polonia într-un comunicat.

Federația a prezentat și principalele repere din cariera sa. Jacek Magiera a fost format la Raków Częstochowa, unde și-a făcut debutul în prima ligă.

În 1997, s-a transferat la Legia Varșovia, club la care a evoluat până în 2006, cu o scurtă pauză petrecută la Widzew Łódź. Alături de Legia, a câștigat două titluri de campion, Cupa Poloniei, Supercupa și Cupa Ligii. Ulterior, s-a întors la Raków și și-a încheiat cariera de jucător la Cracovia.

În total, a disputat 233 de meciuri în prima ligă poloneză și a marcat 25 de goluri.

La nivel internațional, Jacek Magiera a evoluat pentru echipele de juniori ale Poloniei. Cu selecționata U16 a câștigat Campionatul European din 1993.

Ulterior, a fost căpitanul echipei U17 care a terminat pe locul patru la Cupa Mondială, confirmând rolul său important în generațiile de tineret ale Poloniei.

După încheierea carierei de jucător, Magiera a trecut în antrenorat. A început ca antrenor secund la echipele de juniori și la Legia Varșovia, unde a preluat temporar și rolul de antrenor principal.

În perioada 2014–2015 a antrenat echipa secundă a clubului, iar în 2016 a ajuns la Zagłębie Sosnowiec.

În același an, a devenit antrenor principal la Legia Varșovia, pe care a condus-o în Liga Campionilor, unde echipa a terminat pe locul trei în faza grupelor. În sezonul 2016–2017 a câștigat campionatul Poloniei și a fost implicat și în câștigarea unui nou titlu un an mai târziu.

Din 2018, Jacek Magiera a activat la nivelul echipelor naționale de juniori, conducând selecționata U20 până în optimile Cupei Mondiale și ulterior echipa U19.

În 2021 a revenit la fotbalul de club, preluând conducerea echipei Śląsk Wrocław, alături de care a obținut locul doi în sezonul 2023–2024.

Din iulie 2025, făcea parte din staff-ul echipei naționale a Poloniei, ca antrenor secund în echipa coordonată de selecționerul Jan Urban.