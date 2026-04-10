Tragedie în teatrul românesc. Universitatea de Arte din Târgu Mureș a anunțat dispariția lectorului universitar dr. Liviu Topuzu, cadru didactic al catedrei Artele spectacolului și actor asociat scenei teatrale locale. Moartea sa reprezintă o pierdere semnificativă pentru mediul academic și artistic românesc, unde a fost recunoscut drept un formator de generații și un profesionist dedicat scenei.

Originar din Băilești, localitate cu rezonanță culturală care l-a dat artei românești și pe Amza Pellea, Liviu Topuzu și-a construit parcursul profesional la Târgu Mureș, unde s-a afirmat atât ca dascăl universitar, cât și ca actor de teatru.

Liviu Topuzu a fost o prezență constantă în mediul universitar artistic, fiind apreciat pentru rigoarea metodologică și pentru abordarea profundă a procesului de formare a actorului. Activitatea sa la Universitatea de Arte din Târgu Mureș a influențat direct numeroase generații de studenți, care îl descriu drept un mentor exigent, dar echilibrat.

În calitate de lector universitar dr., a combinat cercetarea, pedagogia și practica scenică, consolidând legătura dintre teoria artei dramatice și expresia artistică reală.

Pe lângă activitatea didactică, Liviu Topuzu a avut o prezență notabilă în film și teatru, colaborând în producții cinematografice românești importante. Printre acestea se numără:

È pericoloso sporgersi (1993) – rolul Mînzatu

Asfalt Tango (1996)

Filantropica (2002)

Aceste apariții confirmă versatilitatea sa artistică și capacitatea de adaptare la registre interpretative diferite, de la dramă la satiră socială.

În mediul universitar și artistic, Liviu Topuzu era perceput ca un profesionist discret, dar extrem de dedicat. Studenții și colegii îl descriu ca pe un reper de seriozitate, echilibru și implicare constantă în viața artistică a instituției.

Prin activitatea sa, a contribuit la consolidarea prestigiului scenei teatrale mureșene și la dezvoltarea unui mediu academic orientat spre excelență artistică.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș a transmis un mesaj public de condoleanțe, subliniind rolul esențial pe care Liviu Topuzu l-a avut în formarea studenților și în viața culturală a instituției. Reprezentanții universității au evidențiat pierderea unei personalități care a îmbinat vocația didactică cu pasiunea pentru scenă.