A murit Bill Cobbs

Bill Cobbs, actorul de lungă durată cu roluri memorabile în filme precum Night at the Museum și The Bodyguard, a murit. Avea 90 de ani.

Unul dintre membrii familiei lui Cobbs a scris pe Facebook că actorul a murit „liniștit la casa sa din California” marți, 25 iunie. TMZ a fost primul care a raportat despre moartea sa.

„Un partener iubit, frate mai mare, unchi, părinte surogat, naș și prieten, Bill și-a sărbătorit recent și fericit cea de-a 90-a aniversare înconjurat de cei dragi”, a scris familia sa în mesaj. „Ca familie, suntem mângâiați știind că Bill și-a găsit pacea și odihna veșnică alături de Tatăl său ceresc. Vă cerem rugăciuni și încurajare în această perioadă.”

Susan Zachary, reprezentanta de lungă durată a talentelor lui Cobb, a spus într-o declarație:

„A fost loial și drag … un actor, regizor și om inspirat. Tuturor celor care l-au cunoscut le va fi foarte dor de el”. „Bill a fost un actor și regizor extrem de talentat. Și-a iubit meseria, alți actori, familia și prietenii și a fost extrem de generos cu timpul, energia și sprijinul său pentru talentele emergente”, a adăugat Zachary. „A fost o icoană venerată de mulți și pe bună dreptate.”

A avut debutul în 1974

Actorul, care a lucrat opt ani ca tehnician radar în Forțele Aeriene înainte de faima sa de la Hollywood, s-a născut în Cleveland, Ohio. Potrivit biografiei sale de pe IMDb, el s-a mutat la New York în 1970, când avea 36 de ani, pentru a urma o carieră de actor. Debutul său cinematografic a avut loc, în cele din urmă, în filmul The Taking of Pelham One Two Three din 1974.

Cobbs este cunoscut pentru filme precum:

Air Bud din 1997

Demolition Man din 1993

și The People Under the Stairs din 1991

A jucat alături de Whitney Houston și Kevin Costner în The Bodyguard din 1992. De asemenea, l-a interpretat pe Reginald în filmele Night at the Museum alături de Dick Van Dyke și Mickey Rooney, care a murit în 2014.

În 2020, Cobbs a câștigat un Daytime Emmy Award pentru interpretare limitată remarcabilă într-un program de zi pentru rolul domnului Hendrickson din serialul Dino Dana.

Cobbs a apărut în emisiuni TV precum:

The Sopranos

The West Wing

The Equalizer

Six Feet Under

Sesame Street

și Good Times

A murit și Donald Sutherland

Donald Sutherland, actorul de lungă durată cunoscut pentru The Hunger Games și alte roluri în filme și televiziune, a murit. Avea 88 de ani.

Sutherland a murit joi, 20 iunie, în Miami, după o lungă boală, a confirmat Missy Davy de la CAA pentru PEOPLE.

„O celebrare privată a vieții va fi ținută de familie”, a spus Davy.

Sutherland a jucat rolul:

domnului Bennet în filmul Mândrie și prejudecată din 2005 alături de Keira Knightley

lui Hawkeye Pierce în filmul M*A*S*H din 1970

A avut nenumărate roluri notabile în filme precum Ordinary People (1980) și Invasion of the Body Snatchers (1978), plus rolul răufăcătorului președinte Snow în toate cele patru filme Hunger Games alături de Jennifer Lawrence.