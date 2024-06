Violeta Romanescu a primit din partea Revistei Capital Premiul pentru „Două decenii de jurnalism de calitate în presa centrală”.

„Este o onoare pentru mine”, spune jurnalista pe scena Premiilor Capital.

„Mi-a plăcut ideea, așa că m-am prezentat la interviu. Doi ani am lucrat la radio, apoi am făcut trecerea în televiziune, la Realitatea TV. Dacă nu m-aș fi angajat încă din timpul facultății, probabil că acum lucram la o bancă pentru că am studiat Finanțe-Banci“, mai spune jurnalista.

Violeta Romanescu nu cred că există neapărat o rețetă a succesului.

Se știu aceste lucruri, dar, totuși, audiențele vorbesc despre succesul tot mai consistent al postului.

Ca orice om de televiziune, și Violeta are poveștile ei. Dar, mai știm un lucru: gafele de pe sticlă aduc o tușă de umanitate, acea legătură care face publicul să te simtă mai aproape.

„Fără gafe nu se prea poate. Îmi aduc aminte, că, la foarte scurt timp de când trecusem de la sport la știri, a murit Adrian Păunescu. Era printre primele mele breaking news-uri.

Aveam foarte mulți invitați pe telefon, dar și în studio, iar eu, la un moment dat, am spus că a murit… Adrian Năstase! Am înlemnit după ce mi-am dat seama de gafa pe care o făcusem. M-a corectat un invitat, apoi am tras aer în piept și am mers mai departe“, își amintește omul de televiziune.