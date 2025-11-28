Actorul Valentin Voicilă, cunoscut atât pentru activitatea sa artistică, cât și pentru rolul său de lider al Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a încetat din viață. A murit la vârsta de 67 de ani.

Valentin Voicilă a fost internat în stare critică în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean Arad în urmă cu câteva zile. În seara zilei de joi, 27 noiembrie, el s-a stins din viață pe patul de spital, unde și-a petrecut ultimele zile.

Moartea actorului a stârnit un val puternic de emoție în rândul arădenilor și al celor care l-au cunoscut sau admirat.

Reprezentanții Teatrului Clasic „Ioan Slavici” au anunțat că în holul instituției a fost depusă o carte de condoleanțe și o fotografie a actorului pentru ca toți cei care doresc să își exprime un ultim omagiu să o poată face.

Mai mulți revoluționari și apropiați au transmis că dispariția lui Voicilă reprezintă o pierdere uriașă pentru Arad și pentru memoria Revoluției din 89. Aceștia au subliniat că el nu a fost doar un actor admirat, ci și o personalitate care a întruchipat curajul și demnitatea în fața dictaturii și că, prin moartea sa, se alătură simbolic eroilor Revoluției pe care i-a reprezentat cu onoare.

Mesajele de condoleanțe au vorbit despre faptul că Voicilă a fost perceput ca un reper moral, un om al libertății și un model de implicare civică și umană, iar mulți dintre cei care i-au transmis omagiile au afirmat că memoria sa va rămâne vie în conștiința orașului și a celor care l-au cunoscut.

„Ieri s-a stins din viață actorul Valentin Voicilă, un om cu un suflet rar și un prieten adevărat al Asociației Rubio – Pro Copilărie, Pro Viață. Valentin a fost ani la rând aproape de copiii noștri, implicat, cald și mereu disponibil. A lăsat în urma lui amintiri frumoase și un exemplu de omenie. În fotografiile și activitățile de atunci se vede cel mai bine cine a fost Valentin pentru noi: un om prezent, atent, implicat, un sprijin pentru cei mici și o inspirație pentru noi, adulții. Fiecare poveste citită, fiecare încurajare, fiecare zâmbet oferit copiilor rămâne în memoria noastră ca un dar neprețuit. Îți mulțumim pentru tot! Dumnezeu să te odihnească în pace! Un ultim omagiu pe care îl aducem regretatului nostru coleg, Valentin Voicilă la trecerea la cele veșnice. Pentru aceia care își doresc să exprime câteva gânduri de rămas bun, am depus în holul teatrului o carte de condoleanțe și o fotografie a lui Vali. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Aradul și-a pierdut ieri una din personalitățile sale remarcabile. Valentin Voicilă a fost actorul admirat de arădeni, dar a fost și simbolul curajului în fața dictaturii, vocea puternică și fermă care s-a ridicat pentru libertate în decembrie 1989. Regret profund că nu va fi alături de noi în 21-23 decembrie, când îi vom comemora pe eroii arădeni ai revoluției. Valentin Voicilă se alătură lor și celorlalți revoluționari arădeni plecați la Dumnezeu, lăsându-i pe camarazii săi să ducă mai departe flacăra pe care avem cu toții obligația să o păstrăm aprinsă. Condoleanțe familiei, Dumnezeu să-l odihnească în pace! Valentin Voicilă, vocea Revoluției de la Arad, s-a stins din viață Cel care a condus Revoluția din Decembrie 1989 la Arad a încetat din viață, fiind internat în stare gravă la Spitalul Județean. Un om care a schimbat istoria orașului și a lăsat în urma lui demnitate și curaj. Dumnezeu să-l odihnească-n pace! Actorul și revoluționarul Valentin Voicilă a murit joi seară(27.11.2025) la vârsta de 67 ani, după ce marți a fost internat în stare gravă la Spitalul Județean Arad. Un scurt interviu, de acum câțiva ani, în memoria omului care a condus revoluția din 1989 la Arad. A plecat dintre noi colegul meu Valentin Voicilă, actor al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și unul dintre liderii Revoluției din Decembrie 1989. Valentin Voicilă a fost un coleg extraordinar, un om curajos, cu o frumusețe morală rară, înțelept și calm. Nu a jucat doar pe scenă, ci și rolul vieții, în acele zile fierbinți ale Revoluției, când și-a dovedit cu adevărat destinul și demnitatea. Îți mulțumim, Valentin, pentru tot ceea ce ai făcut pentru Arad și pentru arădeni. Drum lin spre lumină. Dumnezeu să-l odihnească în pace! S-a dus la Dumnezeu Valentin Voicilă. Eternă recunoștință Să-ți fie sufletul în lumină, Lider al Libertății, Camarade!… Ai venit învăluit în colinzi și pleci cu sufletul învăluit în ele! Mângâiere familiei și celor care te plâng. Teatrul arădean este in doliu! Actorul Valentin Voicilă a încetat din viață! Vali a fost un neîncetat iubitor al teatrului și un caracter puternic, un om dârz și viguros. A iubit Aradul ca un bărbat al acestor meleaguri. A fost un visător, un idealist, un spirit viu și neînfricat. Vali, Dumnezeu și îngerii lui să te aibă în paza lor! Recunoștință pentru ce ai făcut pentru orașul nostru, Arad! O lacrima pt dl. Voicila. Am inteles (sper sa nu fie adevarat) ca a plecat la Domnul, Valentin Voicila. Conducator al revolutiei din Arad (in imagine), V.V. ne-a adus multa bucurie intorcindu-se la Domnul si aratind de la inceput simpatie pt pocaitii disopretuiti pina atunci. Chiar daca nu mi-a placut evolutia sa politica si nu cunosc bine evolutia credintei dumnealui, m-a impresionat progresul facut in primii ani de credinta in cunoasterea Scripturii. Poate l-a ajutat si memoria de actor. Au fost zile impresionante.. Un merit la aproperea lui V,V. de Domnul l-au avut regretatul Doru Popa, Vali Julean si Victor Braica. Dumnezeu sa mingaie familia indoliata. Drum lin, Vali Voicilă! Lider al Revoluției din 1989, în Arad, actor cu un talent deosebit, Vali Voicilă a fost un reper, o clipă din istoria noastră recentă. Împreună cu el, au plecat și multe dintre secretele revoluției române. Mult prea devreme! Dumnezeu să-l odihnească în pace. Acesta este ultimul interviu realizat cu Valentin Voicilă – lider marcant al Revoluției din 1989 în Arad, voce a libertății și cel mai tânăr parlamentar al primului parlament democratic de după căderea regimului comunist. Valentin Voicilă nu a fost doar un reper al istoriei recente, ci și un actor talentat, un om al scenei și al cuvântului rostit, dar mai ales un OM în adevăratul sens al cuvântului: cald, demn, generos și integru. În această emisiune, Valentin Voicilă vorbește cu sinceritate despre idealurile Revoluției, despre momentele dramatice ale acelor zile, despre responsabilitatea libertății și despre felul în care societatea românească s-a modelat în deceniile de după 1989. Această conversație rămâne nu doar un document istoric, ci și o mărturie personală despre curaj, sacrificiu și demnitate. Odihnește-te în pace, Valentin Voicilă. România nu te va uita”, au scris românii pe rețelele sociale.

Valentin Voicilă a fost actor al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și una dintre vocile emblematice ale scenei arădene. Colegii săi au transmis că acesta a fost un om curajos, cu o rară frumusețe morală, înțelept și echilibrat, care nu s-a limitat doar la rolurile de pe scenă, ci a jucat un rol crucial și în viața reală.

În decembrie 1989, Valentin Voicilă s-a numărat printre conducătorii Revoluției de la Arad, fiind considerat o voce fermă a libertății și un simbol al rezistenței împotriva dictaturii. Cei care l-au cunoscut au subliniat că el a fost un om care a schimbat istoria orașului și a lăsat în urmă o moștenire de demnitate și curaj.

A fost implicat activ în viața comunității, fiind apropiat de Asociația Rubio – Pro Copilărie, Pro Viață, unde a participat la activități pentru copii. Reprezentanții asociației au transmis că actorul a fost mereu cald, prezent, implicat și un sprijin pentru cei mici, lăsând în urmă amintiri frumoase și un exemplu de omenie.