Presa din Republica Moldova trece printr-un moment de profundă tristețe după moartea jurnalistei Valentina Basiul, răpusă de o boală incurabilă la doar 43 de ani.

Dispariția sa prematură a provocat un val de șoc și compasiune în rândul colegilor de breaslă, prietenilor și reprezentanților instituțiilor publice, care au transmis numeroase mesaje de condoleanțe și au evocat profesionalismul, bunătatea și sensibilitatea jurnalistei.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, în satul natal Cocieri, raionul Dubăsari.

Vestea morții Valentinei Basiul a lovit puternic întreaga comunitate media, care și-a exprimat solidaritatea cu familia îndurerată și a rememorat momentele petrecute alături de ea în redacții, pe teren sau în proiecte jurnalistice complexe.

Printre primele reacții s-a numărat cea a jurnalistei Natalia Munteanu, care a transmis că vestea a lăsat-o înmărmurită și că a considerat mult timp că Basiul reușise să depășească lupta cu boala. Munteanu a spus că o considera un om blând, simplu, corect și capabil să aducă liniște în jurul său, subliniind că dispariția ei este o pierdere profundă pentru toți cei care au cunoscut-o.

„A murit Valentina Basiul. La început de noiembrie am simțit impulsul să-i scriu, dar am păstrat gândul bun doar pentru mine. Avea 43 de ani. De mult am crezut că s-a însănătoșit, că a învins lupta cu boală. Când vestea vine brusc, apare șocul. A fost un om blând, simplu și jurnalistă corectă. Aducea liniște și pace în jurul său. Dumnezeu s-o odihnească!”, a transmis Natalia Munteanu pe contul său de socializare.

Și colega sa de la Europa Liberă, Valentina Ursu, și-a exprimat regretul profund, afirmând că vestea trecerii la cele veșnice a Valentinei Basiul a adus multă tristețe în redacție. Ursu a vorbit despre sensibilitatea rară a jurnalistei, despre discreția și bunătatea ei și despre amintirile prețioase pe care le lasă în urmă. Ea a transmis condoleanțe familiei și colegilor și a amintit că înmormântarea va avea loc în satul natal al acesteia.

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele veșnice a colegei noastre dragi, Valentina Basiul. A fost o jurnalistă de o sensibilitate rară și un om de mare omenie, alături de care am avut onoarea să lucrez mulți ani la Europa Liberă. Valentina rămâne în amintirea noastră ca o prezență luminoasă, discretă și bună. Pierderea ei lasă un gol dureros în sufletele celor care au cunoscut-o și au prețuit-o. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în satul ei natal, Cocieri. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au iubit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i lumineze drumul spre eternitate”, a spus Valentina Ursu.

Un alt mesaj emoționant a venit din partea jurnalistei Alina Țurcanu, care a spus că vestea dispariției a lăsat-o fără cuvinte și că speră ca Valentina Basiul să își găsească liniștea într-o lume lipsită de durere.

Ea a regretat că nu au reușit să se întâlnească în ultimele luni, deși jurnalista îi spusese că nu se simte bine după ședințele de tratament.

„E nedrept și teribil de trist… Sper doar că există într-adevăr vreo lume mai bună, cu multă lumină și fără durere, unde îți vei regăsi liniștea. Cât de tare regret acum că nu am insistat mai mult când îmi ziceai la telefon sau în mesaje că da, trebuie să ne vedem neapărat, dar nu acum, că nu te simți prea bine după încă o ședință de… Odihnește-te în pace, draga mea colegă, devenită în timp prietenă și cumătră! Ne va fi dor de tine!”, a transmis Alina Țurcanu.

La rândul său, fostul purtător de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, a afirmat că a aflat cu multă tristețe despre moartea jurnalistei.

El a spus că Valentina Basiul nu a lăsat în urmă doar materiale de presă, ci și o cultură a respectului și a omeniei, subliniind că o considera o profesionistă exigentă, atât cu sine, cât și cu cei din jur.

„Am aflat cu multă tristețe vestea plecării în lumea celor drepți a jurnalistei Valentina Basiul. Valentina a lăsat în urmă nu doar materiale jurnalistice, ci și o cultură a respectului, a ascultării și a omeniei. Am cunoscut-o și în calitate de comunicatoare, care era întotdeauna exigentă cu sine și pe urmă cu cei din jur. Gândurile mele se îndreaptă spre familia îndurerată și spre colegii care au pierdut nu doar o profesionistă, ci și un suflet frumos. Dumnezeu să o odihnească în pace”, este mesajul lui Daniel Vodă.

Valentina Basiul lasă în urmă o carieră jurnalistică apreciată atât în Republica Moldova, cât și în România. A făcut parte din prima echipă editorială a publicației Adevărul Moldova, primul ziar românesc tipărit peste Prut, unde a ocupat funcția de redactor-șef adjunct. Colegii și colaboratorii au apreciat-o pentru profesionalism, acuratețe, sensibilitate și pentru modul respectuos în care aborda interlocutorii și subiectele dificile.

Absolventă a Facultății de Jurnalism a Universității din București, promoția 2005, Basiul a lucrat și la publicația Timpul, iar de-a lungul anilor a colaborat cu multe instituții media din ambele țări. Din 2014, activitatea sa la Radio Europa Liberă a consolidat reputația de jurnalistă dedicată, empatică și profund implicată în documentarea temelor de interes public.

A primit mai multe premii pentru munca sa, iar în 2016 a publicat cartea „Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol”, o analiză amplă asupra presei și a transformărilor socio-politice din regiune.

Un domeniu în care s-a remarcat în mod deosebit a fost cel al documentării conflictului transnistrean și al Războiului de la Nistru din 1992. Materialele sale, apreciate pentru rigoare, echilibru și profunzime, au contribuit la o mai bună înțelegere a unei teme sensibile și complexe.