Muzica populară din Argeș-Muscel a pierdut un nume emblematic. Clarinetistul Nelu Moldoveanu, membru de marcă al Orchestrei „Doina Argeșului”, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică de excepție.

Originar dintr-o familie cu tradiție în muzica populară, Moldoveanu a moștenit talentul și sensibilitatea muzicală de la bunicul său, Ion Radu, cunoscut sub pseudonimul Nelu Briceag, violonist apreciat și elev al legendarului Ion Matache din Priseaca, Coșești. Această moștenire a influențat profund stilul său interpretativ, conturând un ton distinctiv care a devenit semnătura sa.

Pe parcursul carierei, Nelu Moldoveanu s-a remarcat prin capacitatea de a transforma fiecare melodie într-o adevărată poveste, păstrând autenticitatea și expresivitatea repertoriului tradițional argeșean. Interpretările sale au servit drept reper pentru colegi și pentru noile generații de instrumentiști, iar contribuția sa în cadrul Orchestrei „Doina Argeșului” a fost esențială în menținerea și promovarea muzicii populare locale.

Prin participarea la festivaluri și evenimente culturale, experiența și cunoștințele acumulate de-a lungul decadelor au ajutat la răspândirea muzicii tradiționale românești și la educarea publicului în spiritul autentic al folclorului argeșean.

Colegii din orchestră au transmis condoleanțe sincere familiei și tuturor celor care i-au apreciat muzica:

„Cu adâncă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a marelui instrumentist de muzică populară, clarinetistul Nelu Moldoveanu (15.X.1961-24.XI.2025), un nume emblematic al Orchestrei de muzică populară “Doina Argeșului”. Venit dintr-o familie cu rădăcini în domeniul muzicii tradiționale românești, Nelu Moldoveanu a moștenit de la bunicul său Ion Radu (Nelu Briceag), violonist renumit al Argeșului, fost elev al lui Ion Matache (din Priseaca, comuna Coşeşti), darul de a duce mai departe sunetul autentic al instrumentului său, transformându-l într-o voce vie a muzicii populare din Argeș-Muscel. În aceste clipe de durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei care l-au cunoscut și l-au iubit, și către toți cei pentru care muzica lui a însemnat alinare și bucurie. Odihnească-se în pace, iar sunetul instrumentului său să răsune pentru totdeauna în amintirea celor care nu îl vor uita.”, au transmis colegii din orchestră.

Comunitatea medicală din România a pierdut o personalitate marcantă. Prof. univ. dr. Nicolae Cernea, medic șef al Secției de Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, s-a stins, lăsând în urmă un gol în rândul colegilor, studenților și pacienților săi.

Timp de aproape două decenii, dr. Cernea a condus Clinica I Obstetrică-Ginecologie, transformând-o într-un reper al excelenței medicale. Activitatea sa nu s-a limitat la practica clinică: la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, a format generații de medici și specialiști, asumându-și responsabilități educaționale și administrative cu calm, echilibru și discreție.

În cariera sa, profesorul Cernea a coordonat programe esențiale pentru sănătatea publică, printre care depistarea precoce a cancerului de col uterin în regiunea Sud-Vest a țării. De asemenea, a activat în comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății și a deținut funcții de vicepreședinte în societăți profesionale de obstetrică-ginecologie, colposcopie și ultrasonografie, contribuind semnificativ la dezvoltarea acestei discipline la nivel național.