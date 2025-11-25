Lorenzo Buffon s-a născut la Udine și a rămas pentru totdeauna în istoria lui AC Milan. A câștigat cinci titluri de campion cu rossoneri, iar apoi a trecut pe la Genoa, Inter și Fiorentina. A strâns 15 selecții la echipa națională și a purtat de cinci ori banderola de căpitan.

Rivalitatea lui cu Giorgio Ghezzi, portarul lui Inter, este considerată una dintre marile povești ale Serie A din anii ’50 și ’60.

Buffon a murit din cauza unui stop cardiac în localitatea Latisana, unde trăia de ani buni. Fiica sa a anunțat decesul și a precizat că înmormântarea va avea loc în mod privat.

Lorenzo Buffon era văr de gradul doi cu bunicul lui Gigi Buffon. Legătura de familie a fost mereu un detaliu savurat de fanii fotbalului italian. De-a lungul timpului, cei doi Buffon din generații diferite au fost comparați pentru stilul de joc și eleganță, dar fiecare și-a câștigat locul prin propriile performanțe.

Poreclit „Tincer”, datorită prizei sale excelente, Lorenzo Buffon a fost inclus în echipa FIFA All-Star din anii 1960, alături de Lev Yashin. Prietenia dintre cei doi portari celebri era binecunoscută în lumea sportului. Yashin, singurul portar laureat cu Balonul de Aur, spunea despre Buffon că avea „reflexe extraordinare și un calm impresionant”.

Cariera lui internațională a inclus participarea la Cupa Mondială din 1962, unde Italia a avut o ediție dificilă, dar Buffon s-a remarcat prin experiență și atenție defensivă.

În 1958, Lorenzo Buffon s-a căsătorit cu Edy Campagnoli, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii italiene, asistenta celebrului Mike Bongiorno. Cei doi formau un cuplu iubit în presa italiană, iar succesul lor depășea sfera sportului.

După retragerea din fotbal, Buffon a fost angajat de Silvio Berlusconi ca scouter pentru zona Friuli, consolidându-și statutul de reper pentru generațiile tinere.

Clubul AC Milan a transmis un ultim omagiu, amintind de contribuția pe care Lorenzo Buffon a avut-o la club în anii ’50.

„Mâinile sale ca niște „clești” au făcut din Milan un protagonist al numeroaselor victorii din anii ’50. „Lorenzo cel Magnific”, un om bun cu o inimă mare, ne-a părăsit. Cu profundă emoție îi spunem adio lui Lorenzo Buffon și îi onorăm memoria”, a scris AC Milan într-o postare pe conturile de socializare.

Le sue mani a „Tenaglia” hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT — AC Milan (@acmilan) November 25, 2025

De asemenea, clubul Inter Milano a transmis un mesaj emoționant la moartea lui Lorenzo Buffon. Oficialii l-au numit „portarul care a ajutat la câștigarea celui de-al optulea Scudetto” și au subliniat impactul lui în perioada de început a erei „Grande Inter”.

„FC Internazionale Milano și întreaga familie Inter deplâng moartea lui Lorenzo Buffon și îl comemorează, fiind alături de familia acestuia în aceste momente de doliu”, transmit reprezentanții clubului italian.

Mesajul clubului amintește că Buffon a făcut 89 de apariții pentru Inter și a apărat poarta în sezonul 1962/63, contribuind direct la titlul de campion. Prezența lui fizică, tehnica și experiența l-au transformat într-un reper pentru fotbalul italian.