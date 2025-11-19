Medicul pneumolog Flavia Groșan, una dintre cele mai controversate figuri medicale din perioada pandemiei, a murit miercuri dimineață, după o perioadă critică petrecută în spital.

Surse din cadrul Spitalului Județean Oradea au confirmat pentru publicația Bihoreanul că decesul a fost înregistrat la ora 11:24, în ciuda eforturilor depuse de medici în ultimele săptămâni.

Groșan era internată din a doua jumătate a lunii octombrie, în stare gravă, după ce fusese găsită în stop cardiac în locuința ei. A fost resuscitată cu dificultate, iar echipele medicale au stabilit ulterior că suferea de pleurezii severe și de multiple tumori aflate în metastază – cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Surse medicale au explicat că aceste metastaze indicau un cancer într-un stadiu extrem de avansat, care se răspândise deja în mai multe organe vitale.

În primele zile după internare, Flavia Groșan a fost tratată în secția de Terapie Intensivă, în comă profundă, iar la sfârșitul săptămânii trecute presa locală relata că se afla în continuare în comă de gradul 4.

La începutul acestei săptămâni, medicii au decis transferarea ei la secția de Pneumologie, întrucât respira spontan și nu mai era ventilată mecanic. Cu toate acestea, nu prezenta semne de conștiență și nu reacționa la stimuli, prognosticul rămânând rezervat.

Starea ei de sănătate se deteriorase semnificativ încă de la începutul lunii octombrie. Pe 10 octombrie, Groșan publicase un mesaj pe contul de Facebook al cabinetului PneumoMed, la care își desfășura activitatea, anunțând că se confruntă cu o „tuse epuizantă” și o „durere atroce la întreg plămânul”.

Doctorița era, în paralel, implicată într-o anchetă disciplinară a Colegiului Medicilor din România, după ce afirmase – fără dovezi – că o persoană vaccinată ar putea îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relații intime.

Nu era prima dată când pozițiile ei stârneau reacții puternice: încă din timpul pandemiei de COVID-19, Groșan devenise o voce centrală în mediul online pentru teoriile sale neconvenționale despre tratamente, protocoale medicale și efectele vaccinurilor.

De asemenea, medicul făcuse declarații controversate și în legătură cu paracetamolul, după afirmațiile fostului președinte american Donald Trump privind legătura dintre acest medicament și autism. Atunci, Groșan susținuse că nu a prescris niciodată paracetamol, afirmând că deciziile sale se bazează mai mult pe „intuiție” decât pe știință.