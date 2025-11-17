Elizabeth Franz, una dintre cele mai respectate figuri ale teatrului american, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă care a redefinit modul în care personajele clasice erau percepute pe Broadway.

Actrița, cunoscută pentru intensitatea emoțională și profunzimea interpretărilor sale, a pierdut lupta cu cancerul, la reședința sa din Woodbury, Connecticut, potrivit declarației soțului ei, scenaristul Christopher Pelham.

Franz a devenit un simbol al teatrului american prin modul în care a insuflat viață personajelor dramatice, reușind să aducă o perspectivă nouă și memorabilă unor roluri deja consacrate. Interpretarea sa a Lindei Loman în revivalul „Death of a Salesman” din 1999 a fost apreciată chiar de Arthur Miller, autorul piesei, care a subliniat modul inovator în care Franz a evidențiat furia și protecția interioară ale personajului – trăsături care, în versiunile anterioare, rămâneau estompate.

Performanța sa a fost apreciată atât pe scenele din Chicago și Broadway, cât și în cadrul Ahmanson Theatre din Los Angeles, iar adaptarea TV realizată de Showtime în 2000, alături de Brian Dennehy, i-a adus o nominalizare la Emmy.

De-a lungul carierei, Elizabeth Franz a primit trei nominalizări la Premiul Tony: în 1983 pentru „Brighton Beach Memoirs”, în 2002 pentru „Morning’s at Seven” și alte producții de referință care i-au consolidat statutul de actriță complexă și versatilă. Ultima sa apariție pe Broadway a avut loc în 2010, în spectacolul „The Miracle Worker”. În paralel, Franz a strălucit și pe micul ecran, cu roluri în seriale populare precum „Grey’s Anatomy”, „Judging Amy”, „Homeland”, „Roseanne” și „Gilmore Girls”, unde a fost Mia Bass, proprietara Independence Inn.

Născută Elizabeth Jean Frankovitch pe 18 iulie 1941, în Akron, Ohio, Franz a fost fiica unui tată sârbo-croat care lucra într-o fabrică de anvelope și a unei mame cu probleme de sănătate mintală. În copilărie, a decis să devină actriță ca o modalitate de a-și exprima emoțiile pe care trebuia să le reprime. A absolvit Liceul Copley în 1959 și a lucrat ca secretară pentru a strânge banii necesari pentru a se înscrie la prestigioasa American Academy of Dramatic Arts (AADA) din New York, de unde a absolvit în 1962. Un profesor de la AADA a avertizat-o că, deși este o actriță bună, ar putea să nu obțină roluri importante până la vârsta de 40 de ani, o profeție care s-a adeverit într-o oarecare măsură.