Parlamentul României a validat miercuri, 26 noiembrie, noii președinți ai Consiliilor de Administrație ale TVR și SRR, în urma unui vot zdrobitor exprimat în plenul reunit al celor două Camere. Cei doi candidați – Adriana Săftoiu pentru conducerea TVR și Robert Schwartz pentru SRR – au primit susținere largă din partea parlamentarilor, depășind confortabil pragul necesar pentru validarea mandatelor.

Din totalul de 463 de deputați și senatori, la vot au fost prezenți 243, suficienți pentru a asigura cvorumul necesar și pentru a valida ambele numiri.

Noii președinți ai TVR și SRR își vor prelua oficial mandatele după publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial.

Pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, Adriana Săftoiu a obținut 230 de voturi „pentru” și un singur vot „împotrivă”, din totalul celor 243 de parlamentari prezenți în sală.

Birourile Permanente ale celor două Camere au verificat rezultatele și au constatat că a fost respectat cvorumul necesar pentru confirmarea mandatului.

Săftoiu, propunerea PNL, are o carieră amplă în jurnalism, comunicare și politică. În perioada 1993–1998 a lucrat ca jurnalist la agențiile Rompres și Mediafax, iar apoi a devenit purtător de cuvânt al Guvernului între anii 1998 și 2000.

A ocupat ulterior funcția de director de cabinet la Ministerul Transporturilor, iar între 2001 și 2004 a coordonat activitatea de presă a Partidului Democrat. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale rămâne cel de purtătoare de cuvânt a președintelui Traian Băsescu în perioada 2004–2007.

După retragerea temporară din viața politică, între 2012 și 2016, Săftoiu a investit în formarea profesională în domeniul comunicării politice și instituționale.

A fost protagonista și unui moment rar întâlnit în România: demisia sa din Parlament, pe care a justificat-o la vremea respectivă prin frustrarea acumulată față de lipsa de eficiență a activității legislative. Adriana Săftoiu a explicat faptul că nu își mai dorea să întrețină așteptări false în rândul cetățenilor.

„Renunț la mandat și refuz să îi mai amăgesc și să îi mai păcălesc pe oameni”, a declarat Săftoiu la acel moment.

În aceeași ședință, parlamentarii au votat și numirea noului președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Robert Schwartz a obținut 241 de voturi „pentru” și doar două „împotrivă”, fiind astfel confirmat cu una dintre cele mai consistente majorități din ultimii ani.

Schwartz, propus de USR, are o carieră de peste trei decenii în cadrul Deutsche Welle. Între 2000 și 2020 a condus redacția în limba română a postului german, contribuind semnificativ la promovarea jurnalismului independent și la consolidarea relațiilor româno-germane. Pentru activitatea sa, a primit în anul 2012 Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor.

Născut în 1956 la Sibiu, Schwartz a absolvit Germanistica la Universitatea din București cu nota maximă și a colaborat încă din timpul studenției cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române. După o perioadă ca profesor și ca director al Liceului German din București, s-a stabilit în Germania în 1991, alăturându-se unui parcurs profesional care avea să-l ducă până la conducerea departamentului DW în limba română.

Între 2020 și 2023 a coordonat un proiect european dedicat minorităților Sinti și rome, iar după pensionarea sa a continuat să lucreze ca jurnalist independent.