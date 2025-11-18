Fostul premier Victor Ponta readuce în atenție o temă care a provocat numeroase controverse în trecut: raportarea instituțiilor publice și a comentatorilor politici la problema incompatibilităților. Într-o postare recentă, acesta compară modul în care a fost tratată, în 2014, numirea unui purtător de cuvânt al Guvernului cu situația apărută în 2025, susținând că standardele morale invocate de unii actori publici s-au schimbat radical atunci când persoanele implicate aparțin altor tabere politice.

Ponta amintește că, în perioada în care era prim-ministru, l-a desemnat pe Corneliu Calotă ca purtător de cuvânt al Guvernului. La acel moment, Calotă era membru ales în Consiliul de Administrație al TVR, însă și-a dat imediat demisia pentru a evita orice situație de incompatibilitate.

Potrivit lui Ponta, președintele de atunci al Televiziunii Române, Stelian Tănase, ar fi explicat public de ce o dublă calitate – reprezentant al TVR și, simultan, voce oficială a Guvernului – nu este acceptabilă într-o instituție care trebuie să rămână independentă.

”2014 – L-am numit purtător de cuvânt al Guvernului pe Corneliu Calotă, un profesionist care, în acel moment, era membru ales în Consiliul de Administrație al TVR. A demisionat imediat din CA pentru a nu fi incompatibil cu activitatea de la Guvern. Președintele TVR era Stelian Tănase (un alt sinecurist clasic al „dreptei”, cu o limbă la fel de catifelată ca Liiceanu și cu același apetit pentru funcții la stat, tipic categoriei lor). Acesta explica foarte principial de ce nu se poate ca un membru al CA al TVR să fie și purtător de cuvânt al Guvernului”, spune Victor Ponta,

În prezent, spune Ponta, lucrurile se desfășoară diferit. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, deja aflat în funcție, ar fi fost numit în Consiliul de Administrație al Radioului Public fără ca acest gest să stârnească reacții puternice. Fostul premier critică lipsa de reacție a celor pe care îi numește „deontologi”, acuzându-i că păstrează tăcerea în situații în care, în trecut, se arătau extrem de vocali.

Ponta sugerează că și Stelian Tănase, altădată foarte ferm în privința incompatibilităților, ar trebui să își exprime un punct de vedere și acum, pentru a reconfirma principiile pe care le invoca în 2014.

”2025 – Purtătorul de cuvânt al Guvernului, aflat deja în funcție, primește un loc în Consiliul de Administrație al Radioului Public. Toți „deontologii” din Sistemul de Propagandă tac precum peștii. Aștept să văd ce spune Stelian Tănase acum”, arată fostul premier.

În încheiere, Ponta vorbește despre efectele nocive ale ipocriziei în viața publică, afirmând că atitudinea duplicitară a unor persoane din zona politică și mediatică este menținută tocmai pentru că nu sunt trase la răspundere atunci când își schimbă radical pozițiile.

El avertizează că publicul este adesea manipulat cu ușurință și că lipsa de reacție a oamenilor încurajează repetarea unor astfel de comportamente.

”Așa cum explic mereu: IPOCRIZIA UCIDE; iar tupeul și obrazul gros al celor care știu doar să dea lecții altora, pentru ca apoi să facă exact invers când ajung în funcții, este alimentat de faptul că le merge mereu. Unii oameni se comportă și se lasă tratați ca niște foci – sunt păcăliți și manipulați grosolan, iar ei nu învață nimic niciodată”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

Propunerea Guvernului de a o desemna pe Ioana Ene Dogioiu, actual purtător de cuvânt al Executivului, în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) a generat reacții puternice din partea organizațiilor care monitorizează libertatea presei. ActiveWatch, alături de Centrul pentru Jurnalism Independent, a adresat o scrisoare deschisă parlamentarilor, semnalând riscurile pe care această numire le poate crea pentru autonomia radioului public.

Cele două organizații subliniază că, deși legea care reglementează funcționarea SRR și SRTv interzice membrilor Guvernului să facă parte din consiliile de administrație, statutul de purtător de cuvânt nu este definit explicit în această categorie. Totuși, exercitarea simultană a celor două roluri — reprezentant public al Guvernului și administrator al unei instituții de presă publică — ridică suspiciuni serioase cu privire la influența politică asupra radioului național.

Ideea centrală este că o persoană care comunică zilnic mesajele Guvernului nu poate garanta, în același timp, supravegherea neutrală și critică a unei instituții mass-media concepute pentru a servi interesul public.

Organizațiile reamintesc că, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), statele membre sunt obligate să asigure independența editorială, protejând instituțiile media de orice interferențe politice, inclusiv din partea puterii executive.

Numirea unui responsabil guvernamental în conducerea radioului public contravine tocmai acestui principiu fundamental.

ActiveWatch și partenerii săi atrag atenția că propunerea Guvernului slăbește capacitatea consiliului de administrație de a acționa ca organ de supraveghere independent. Ei consideră că existența unei persoane cu dublu rol – comunicare guvernamentală și coordonare în media publică – vulnerabilizează misiunea instituției, care ar trebui să fie un garant al informării imparțiale și al pluralismului.

Organizațiile semnatare solicită parlamentarilor să respingă nominalizarea, afirmând că un vot favorabil ar echivala cu acceptarea subordonării politice a unei instituții publice de presă. În opinia lor, decizia legislativului trebuie să țină cont nu doar de litera legii, ci și de esența ei: protejarea independenței editoriale a radioului public.

Scrisoarea este susținută de mai multe organizații, printre care Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Resurse Juridice și CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică.