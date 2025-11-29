Cariera lui Michael DeLano s-a construit de-a lungul anilor atât prin roluri principale, cât și prin apariții episodice în seriale populare. În anii ’70, actorul a fost distribuit în producția „Firehouse” difuzată de ABC, unde l-a interpretat pe Sonny Caputo.

Serialul, o dramă de acțiune care urmărea activitatea pompierilor din Los Angeles, a debutat în ianuarie 1974 ca înlocuitor de mijloc de sezon, însă a fost oprit după doar 13 episoade. În distribuție se mai regăseau James Drury și Richard Jaeckel, iar DeLano a fost creditat al treilea.

Ulterior, popularitatea sa TV a crescut odată cu rolul lounge singer-ului Johnny Venture în serialul „Rhoda”, difuzat de CBS. Personajul său încerca să dezvolte o relație cu protagonista interpretată de Valerie Harper după despărțirea acesteia de soțul Joe Gerard.

DeLano a apărut în 11 episoade în sezoanele trei și patru, între 1976 și 1978, iar rolul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din cariera sa.

În 1979, actorul a revenit într-o altă producție cu vizibilitate, „Supertrain”, unde l-a jucat pe Lou Atkins. Serialul, considerat unul dintre cele mai costisitoare proiecte NBC ale epocii, nu a avut însă succesul anticipat și a fost anulat după nouă episoade.

În anii 2000, Michael DeLano a revenit în atenția publicului larg prin rolurile din filmele de succes „Ocean’s Eleven” (2001) și „Ocean’s Twelve” (2004). În ambele producții regizate de Steven Soderbergh, actorul a interpretat un manager de cazinou, rol care i-a pus în valoare atât prezența scenică, cât și experiența acumulată în Las Vegas, oraș în care locuia din 1992.

Concomitent cu activitatea cinematografică, DeLano și-a continuat și cariera muzicală. A fost un obișnuit al Dispensary Lounge, un local de tip old-school de pe Tropicana Avenue, unde interpreta standarde americane. În ultimele decenii, seria concertelor sale din Vegas a devenit un reper pentru clienți și artiști locali.

Actorul avusese deja experiență în muzică încă din tinerețe, când fusese dansator la „American Bandstand”, emisiune prezentată de Dick Clark. În acea perioadă, primea chiar și scrisori de la fani, lucru rar pentru artiștii din segmentul de dans.

În 1960, a semnat cu Swan Records sub numele de Key Larson și a înregistrat piesele „A Web of Lies” și „A Little Lovin’ Goes a Long, Long Way”. Mai târziu, a adoptat numele de scenă DeLano, inspirat — potrivit soției sale — de un panou luminos al unui hotel.

Michael Ace Del Fatti, numele său real, s-a născut în Virginia pe 26 noiembrie 1940. Tatăl său, pilot militar, a murit înainte ca actorul să vină pe lume, acesta moștenindu-i însă „Ace” ca nume mijlociu. Crescut la Philadelphia, DeLano a avut o tinerețe activă și a servit în armata americană ca parașutist.

Experiența sa artistică a inclus și teatrul. După ce a jucat într-o producție a musicalului „Hair” în Chicago, s-a mutat la Hollywood, unde a obținut roluri în filme precum „Catlow” (1971) și „The New Centurions” (1972). În paralel, a apărut în episoade din seriale cunoscute ale anilor ’70, între care „Adam-12”, „Kojak”, „Banacek” și „Barnaby Jones”.

În anii ’80, a interpretat personajul Frank Coyne, conducătorul unui parc de distracții itinerant, în serialul „Flamingo Road”, difuzat de NBC. Tot în acea perioadă, a apărut în filmul de acțiune „Commando” (1985), unde l-a jucat pe Forrestal, un vânzător de mașini implicat într-o situație fatală.

Lista aparițiilor sale este extinsă și include roluri mici în filme precum „Hollywood Man” (1976), „9 to 5” (1980) și „Another Stakeout” (1993). A avut și numeroase colaborări episodice în seriale celebre: „The Rockford Files”, „Wonder Woman”, „Starsky & Hutch”, „Soap”, „Charlie’s Angels”, „Taxi”, „Perfect Strangers”, „Private Benjamin”, „The Fall Guy”, „The A-Team”, „Cagney & Lacey”, „Hill Street Blues”, „Hunter”, „Falcon Crest”, „Silk Stalkings”, „Chicago Hope” și „Royal Pains”.

Michael DeLano o lasă în urmă soția sa, Jean, cu care a avut 28 de ani de căsnicie și o relație de aproape patru decenii. De asemenea, lui Jean îi rămân alături fiica sa, Bree, precum și trei nepoți: Michael, Lincoln și Jaxon.

O celebrare a vieții sale este programată pentru duminică la The Dispensary Lounge, locul care i-a găzduit vocea și prezența timp de mulți ani.