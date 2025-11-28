Fostul premier Victor Ponta a criticat activitatea academică a ministrului Radu Miruţă într-o postare publicată pe Facebook. Ponta a afirmat că Miruţă „a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp — doar că pe una a făcut-o «ca hobby» şi susţine că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar şi inginer în 2008”.

Mesajul fostului premier a continuat cu o ironie referitoare la alți membri ai Guvernului:

„Dacă tot au început să se arunce unii pe alţii peste bord pe motiv de CV, nu vreţi să ne uităm la toţi? Nu vreţi să vedeţi CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent şi mai scandalagiu decât Moşteanu – şi care acum îi ia locul «interimar»? Unul care a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp — doar că pe una a făcut-o «ca hobby»? Şi care susţine că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar şi inginer în 2008? Dacă tot e să îi vedem pe aceşti «frumoşi şi liberi» în toată «frumuseţea şi libertatea» lor, atunci să fie balul până la capăt!”.

El a adăugat o remarcă comparativă:

„Nu săriţi pe mine; faţă de Toiu & Miruţă, bietul Moşteanu este o lumină! Cred că de asta l-au dat jos”.

Radu Miruţă a ales să reacționeze tot pe platforma Facebook, explicând motivele pentru care și-a făcut publice actele academice. Ministrul a subliniat că transparența față de contribuabili este esențială:

„Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii. Răspund pentru că îmi apăr şcoala serioasă făcută la timp, cu rezultate în articole ştiinţifice publicate şi premiate internaţional, unde nu se publică dacă nu se prezintă lucrarea şi nu se răspunde la întrebări; răspund pentru că am ce, şi pentru că, în ţara asta în care cei care acum urlă deranjaţi de lipsa butoanelor ne-au dus tot în jos — chiar dacă au avut toate pârghiile şi butoanele din lume ca să îşi demonstreze dimensiunea competenţei — au eşuat”.

Miruţă a prezentat detalii despre parcursul său educațional și profesional, menționând rezultatele obținute încă din liceu și admiterea la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei cu media 9,80. Ministrul a afirmat că nu a avut restanţe în cei cinci ani de facultate și că a început doctoratul imediat după terminarea studiilor, având 12 lucrări științifice cotate ISI, mult peste cerința minimă de două lucrări.

Radu Miruţă a detaliat modul în care a urmat simultan două facultăți:

„Facultatea de drept de la Tg. Jiu am făcut-o ca hobby. Nici acum nu am ridicat diploma de acolo, nu m-am lăudat cu ea, nu am ascuns-o. Fiindcă la Electronică nu am avut niciodată restanţe, pentru examenele care se suprapuneau mergeam la examenele de la Tg. Jiu în sesiunea din toamnă”.

El a subliniat că nu au existat conflicte de interese sau incompatibilități între activitatea parlamentară și cea de expert tehnic judiciar. Ministrul a precizat că a cerut suspendarea activității de expert pentru a evita eventuale amenzi, dar nu din cauza vreunei ilegalități:

„Am făcut cerere de suspendare fiindcă nu mai aveam timp să fac expertizele şi luam amendă dacă eram activ şi nu le făceam. Nu pentru că eram incompatibil, ci pentru că mi-am făcut treaba serios ca parlamentar”.

Miruţă a mai menționat un schimb de terenuri de la Târgu Jiu care a avut loc acum 23 de ani, explicând că totul s-a făcut în mod legal, cu vot unanim al consilierilor locali și fără nicio subevaluare sau înțelegere ascunsă. În contextul acuzațiilor primite, ministrul a intentat proces unui jurnalist local care a publicat aproximativ 60 de articole critice în 23 de zile, câștigând definitiv cazul la ICCJ.

Ministrul Economiei a insistat asupra seriozității studiilor sale și asupra diferenței față de acuzațiile aduse:

„Da, e multă mizerie în politică, dar cei murdari, când văd că în jurul lor alţii sunt curaţi, se simt murdari — aşa cum sunt — şi se străduiesc să îi murdărească şi pe ceilalţi. Dar nu merge, dle Ponta, că doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”.

Prin aceste declarații și prin publicarea documentelor, Radu Miruţă a dorit să clarifice situația academică și profesională, subliniind că respectul față de contribuabili și transparența în funcția publică reprezintă priorități esențiale pentru mandatul său.