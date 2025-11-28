Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a decis să îşi publice diploma de licenţă, prezentând în mod transparent parcursul său universitar. Gestul vine pe fondul tensiunilor apărute în urma neconcordanţelor din CV-ul fostului ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, care şi-a dat demisia vineri.

Dogioiu a transmis pe pagina sa de Facebook că a dorit să elimine orice urmă de suspiciune. Din documentul postat reiese că şi-a finalizat studiile la Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice Bucureşti, iar examenul de licenţă l-a susţinut la Universitatea Bucureşti, în anul 1996. Media anilor de studiu a fost 9,26, iar nota de la examenul de licenţă 9,27.

În prezentarea oficială de pe site-ul Guvernului, Dogioiu menţionează doar licenţa obţinută la Universitatea Bucureşti, fără a include detalii despre cursurile urmate la Universitatea Ecologică. Ea ocupă funcţia de purtător de cuvânt al Executivului din luna iulie.

”Pentru a nu exista niciun fel de dubii şi speculaţii, mai jos diploma mea de licenţă obţinută la Universitatea Bucureşti”, a scris Dogioiu pe Facebook.

Cu o activitate profesională care se întinde pe mai bine de 30 de ani, Ioana Dogioiu s-a consacrat în primul rând ca jurnalist, construindu-și treptat un profil puternic în spațiul media românesc. Parcursul său include radio, televiziune, presă scrisă și online.

De la începutul anilor ’90 și până în 2025, Dogioiu a lucrat constant în redacții importante, ocupând roluri diverse, de la reporter și editor până la analist politic.

La radio, a fost prezentă în echipele unor posturi majore, revenind recent la Europa FM, unde a realizat emisiuni și interviuri de referință, între care și „Piața Victoriei”.

În televiziune, a fost parte din redacțiile de știri ale unor instituții precum TVR, contribuind la programele de actualitate.

Înainte de intrarea în Guvern, aceasta a fost senior editor la Spotmedia.ro, unde articolele și comentariile sale pe teme politice au avut un ecou puternic.

În iulie 2025, odată cu numirea sa ca purtător de cuvânt al Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, Dogioiu a făcut trecerea din presa activă în comunicarea instituțională.

În noiembrie 2025, Parlamentul a validat-o ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Numirea a generat discuții privind independența radioului public, însă Dogioiu a subliniat că atribuțiile din CA sunt strict legate de strategie și buget, fără influență asupra conținutului editorial.