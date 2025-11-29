Ministerul Infrastructurii și Transporturilor din Italia a stabilit că toate radarele folosite de instituțiile publice – primării, provincii și structuri ale poliției – trebuie să fie înregistrate în registrul național.

În acest scop, autoritățile care dețin sau instalează un radar sunt obligate să transmită o serie de informații tehnice și administrative către minister.

Printre acestea se numără numărul de serie unic al dispozitivului, localizarea exactă, prin coordonate sau marcaje rutiere, actul de autorizare, tipul radarului – fix, mobil, temporar sau permanent – versiunea software și detalii despre carcasa de protecție, acolo unde este cazul, conform informațiilor publicate de Blic.

Noile reguli urmăresc să elimine riscurile asociate manipulărilor, instalărilor improvizate și folosirii radarelor vechi, care nu au trecut prin verificări tehnice periodice. Astfel, se dorește asigurarea unui control uniform și transparent al vitezei pe drumurile publice.

După data de 30 noiembrie 2025, Ministerul Transporturilor va publica online lista tuturor radarelor autorizate la nivel național. Aceasta va permite șoferilor să verifice dacă dispozitivul care i-a surprins în trafic este recunoscut oficial și are dreptul de a emite sancțiuni.

Orice radar care nu apare pe această listă va fi considerat neautorizat. În consecință, amenzile emise de astfel de aparate nu vor avea valoare juridică și vor putea fi contestate cu succes. Măsura oferă șoferilor un instrument clar pentru a verifica legalitatea amenzilor și pentru a evita situațiile de sancționare abuzivă.

Această schimbare vine în contextul unor controverse de lungă durată legate de radarele montate fără documente clare, neîntreținute sau insuficient reglementate, care au generat nemulțumiri și dispute juridice.

Ministrul Matteo Salvini a anunțat un audit complet la nivel național, regional și local, subliniind că măsura reprezintă „baza pentru redefinirea regulilor, standardelor și procedurilor, dar și pentru reforma Codului Rutier”.

Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a legislației rutiere și de creștere a transparenței în aplicarea sancțiunilor pentru depășirea vitezei. Prin centralizarea tuturor radarelor într-un registru oficial, autoritățile urmăresc să reducă riscul apariției abuzurilor și să ofere șoferilor un sistem clar și predictibil.

Lista oficială va fi disponibilă public, oferind informații detaliate despre fiecare radar autorizat, inclusiv tipul și locația acestuia, precum și date tehnice relevante. Astfel, controlul vitezei va deveni mai transparent, iar orice abatere de la reguli va putea fi verificată rapid de către cetățeni.