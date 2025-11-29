Măsura vine la doar câteva săptămâni după ce noile prevederi privind parcările de reședință, aprobate în august și intrate în vigoare pe 28 septembrie, au generat nemulțumiri masive în rândul cetățenilor. Locuitorii au reclamat pe rețelele sociale, dar și față în față, în cadrul întâlnirii publice din octombrie, că taxa îi afectează direct, fiind percepută ca o dublă plată pentru locurile deja achiziționate anual.

„A fost așa, o semi revoluție, oamenii supărați: «De ce trebuie să plătim 5 lei pe oră pentru a parca pe locuri deja plătite.»”, a relatat primarul Sectorului 3, referindu-se la discuțiile avute cu locuitorii.

În prezent, regulamentul prevede că oricine poate utiliza temporar un loc de reședință dacă plătește 5 lei/oră, inclusiv rude sau prieteni ai titularului locului. Această formulă a fost principalul motiv de nemulțumire, mulți rezidenți reclamând că nu-și mai pot folosi locurile în mod flexibil.

Potrivit noii propuneri, taxa va fi eliminată integral. Astfel, parcarea pe locurile nominale ar urma să fie din nou gratuită, cu condiția ca șoferii să afișeze în parbriz un număr de telefon și să elibereze locul în maximum cinci minute la solicitarea deținătorului legal sau a polițistului local.

Nerespectarea regulii ar putea fi sancționată cu amenzi între 500 și 1.000 de lei.

Deși a susținut constant că noua taxă este necesară pentru disciplinarea traficului și protejarea locurilor de reședință, primarul pare să revină asupra deciziei sub presiunea publică.

„Am pus acea taxă mare pentru cei care vin din afara sectorului, acei 5 lei pe oră, care în mod intenționat este mare, pentru a-i descuraja să le folosească abuziv.

Locuitori din Sectorul 3, fără excepție, au posibilitatea să plătească tariful normal, 50 de lei pe lună sau 500 sau 600 de lei pe an, în funcție de zonă.

Cei 5 lei pe oră sunt exclusiv pentru cei care vin din afara Sectorului 3 și n-au dreptul să-și ia aici la noi abonament din acela anual, ci doar un abonament lunar, pentru orele 8.00-18.00”, a explicat Robert Negoiță.

Deși edilul declarase inițial că va reduce tariful la 1 leu/oră, Consiliul Local nu a adoptat o hotărâre în acest sens. Actualul proiect este prima măsură concretă pentru retragerea completă a taxei.

Dacă va fi adoptat, regulamentul va fi actualizat din nou, iar parcarea pe locurile de reședință va deveni gratuită pentru vizitatori, cu obligația de a respecta procedura de notificare și eliberare a locului.

Modificarea vine într-un context tensionat, în care locuitorii au criticat în mod repetat lipsa consultării publice și a comunicării privind schimbările din sistemul de parcare al Sectorului 3.