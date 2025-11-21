Pentru prima dată în România, o instanță a decis anularea definitivă a unei taxe locale considerată abuzivă. Curtea de Apel Constanța a stabilit că taxa de 200 de lei impusă proprietarilor de mașini care nu dețin un loc de parcare plătit este ilegală, scrie ziuaconstanta.ro.

Măsura fusese introdusă la începutul anului prin Hotărârea Consiliului Local Constanța. Scopul inițial era de a încuraja utilizarea locurilor de parcare oficiale, dar taxa a fost criticată ca fiind discriminatorie.

Excepție de la plată făceau cei care aveau un loc de parcare la reședință sau un abonament municipal de 199 de lei, care le permitea accesul în parcările primăriei.

Cinci avocați au reprezentat cetățenii în procesul care a durat mai multe luni. Emil Tatu, avocat implicat în caz, a subliniat:

„Premiera pe care a realizat-o Curtea de Apel Constanța a fost să rețină că o astfel de taxă este nelegală și abuzivă. Dezvoltarea orașului nu ar trebui făcută cu suprataxarea abuzivă a unei categorii de persoane din orașul Constanța”.

Mirela Doicescu, colegă de barou, a explicat pentru ProTV argumentul juridic:

„Principalele motive de nelagalitate în opinia noastră sunt că introducerea unei taxe de 200 lei suplimentară unui impozit, o taxă numită de ocupare a domeniului public și privat cu ce? Cu mașinile pentru care plătim impozit și taxa pe care o plătești atunci când oprești pe drumurile publice. Ține de esența folosinței drumurilor publice. Cum să încasezi o taxă pentru că mergi cu o mașină pe drumul public?”

Zeci de mii de constănțeni care au plătit deja taxa vor putea solicita recuperarea banilor sau compensarea cu alte obligații fiscale viitoare.

Felicia Ovanesian, consilier local, a precizat că procesul de restituire va fi unul administrativ:

„Taxa a generat destul stres constănțenilor. Sunt mulți care chiar nu și-o permiteau, mai ales în condițiile actuale. Cu siguranță trebuie să facă o cerere care în principal să solicite restituirea taxei sau să ceară compensarea cu taxele pe care le vor datora, inevitabil în anul 2026”.

Deși decizia Curții este definitivă, constănțenii continuă să primească somații, ceea ce ridică probleme de aplicare practică.

Situații similare au fost semnalate și în alte orașe, cum este sectorul 4 din București, unde primăria a introdus o taxă de 540 de lei pentru proprietarii fără loc de parcare.