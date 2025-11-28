Mulți români au animale de companie, dar nu toți știu regulile când ies cu ele afară. Un bărbat din Botoșani a luat o amendă mare după ce a ieșit cu câinele lui la plimbare pe lângă bloc. A fost oprit de Poliția Locală și a primit amenda maximă: 1.600 de lei.

Când scoți câinele la plimbare, trebuie să respecți câteva reguli:

câinele trebuie ținut în lesă;

dacă e mare sau agresiv, trebuie să aibă și botniță;

trebuie să ai la tine pungi ca să strângi după el;

trebuie să ai la tine și carnetul de sănătate al câinelui.

Bărbatul din Botoșani nu avea câinele în lesă, nu avea carnetul de sănătate și nici pungi pentru curățenie. De aceea a fost amendat. Legea spune clar:

câinii trebuie plimbați în lesă;

cei mari sau periculoși trebuie să poarte botniță;

stăpânul trebuie să curețe după câine;

trebuie să aibă carnetul de sănătate, cu microcip și vaccin antirabic.

Amenzile sunt între 1.000 și 1.600 lei pentru persoane fizice și între 2.000 și 2.500 lei pentru firme. Pe scurt: dacă ai câine, ai grijă cum îl scoți la plimbare, altfel riști o amendă mare.

Locuitorii din Bârlad care au câini riscă amenzi mari dacă nu respectă legea privind microciparea și sterilizarea animalelor. Primăria a anunțat că va face mai multe controale, deoarece numărul câinilor de pe străzi poate fi periculos pentru oameni.

Toți cei care au câini de rasă comună sau metiși trebuie să își sterilizeze și microcipeze animalele. Aceasta ajută la reducerea câinilor abandonați care ajung pe străzi. În curând, autoritățile vor verifica dacă legea este respectată.

Dacă câinele nu are microcip, proprietarul poate primi amendă între 2.000 și 5.000 lei. Dacă câinele nu este sterilizat, amenda poate fi între 5.000 și 10.000 lei.

Primăria Bârlad oferă însă o soluție: până la sfârșitul anului 2025, locuitorii se pot înscrie într-o campanie de sterilizare gratuită, finanțată de primărie. Cei interesați se pot înscrie la sediul Primăriei, Camera 4, prezentând actul de identitate. Legea nr. 258/2013 privind gestionarea câinilor fără stăpân ne spune că primăria este responsabilă pentru capturarea, adăpostirea și supravegherea câinilor de pe domeniul public.