La Ploiești, Consiliul Local urmează să dezbată joi propunerea unui nou regulament privind desfășurarea activităților comerciale și recreative. Documentul introduce sancțiuni pentru comercianții care depășesc nivelul de zgomot sau desfășoară activități fără autorizație.

Noul regulament prevede sancțiuni concrete pentru restaurante, baruri și terase care depășesc limitele admise de zgomot sau desfășoară activități economice fără autorizații. Pentru organizarea de petreceri sau evenimente care generează zgomot peste nivelul legal, amenzile variază între 1.000 și 2.500 de lei.

Comercianții care vând produse alimentare neambalate sau perisabile în afara spațiilor autorizate riscă, de asemenea, sancțiuni financiare similare. Excepție fac terasele care își desfășoară activitatea în baza unui acord de funcționare valid.

Inițiativa autorităților locale vine în contextul unei preocupări mai mari pentru disciplina urbană și pentru respectarea reglementărilor care protejează sănătatea și liniștea locuitorilor. În plus, proiectul include modificări privind taxele pentru comercianți și stabilirea clară a responsabilităților acestora în cazul activităților economice desfășurate fără documentația necesară.

Proiectul prevede sancțiuni și pentru comercianții care vând minorilor produse interzise, inclusiv băuturi alcoolice, tipărituri cu conținut obscen și țigări în apropierea unităților de învățământ, potrivit observatorulph.ro. În aceste cazuri, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

De asemenea, regulamentul introduce posibilitatea ca agentul constatator să aplice și măsuri complementare, cum ar fi suspendarea temporară a activității comerciale până la remedierea situației.

„Pe lângă sancțiunea principală-amenda contravenţională, agentul constatator poate dispune şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii respective, până la intrarea în legalitate”, se precizează în documentul pus în dezbatere.

Aceste prevederi urmăresc să limiteze expunerea minorilor la produse care le pot afecta dezvoltarea și să mențină ordinea publică în proximitatea școlilor și liceelor.

Regulamentul include o listă detaliată a contravențiilor și a cuantumului amenzilor pentru diverse tipuri de abateri:

Desfășurarea activității economice fără acord sau autorizații de funcționare se sancționează cu suspendarea activității și amendă între 1.000 și 2.500 de lei.

Nerespectarea prevederilor acordului sau autorizației, inclusiv programul aprobat sau suprafața autorizată, atrage amenzi între 1.000 și 2.500 de lei.

Nevizarea la termen a autorizației de funcționare pentru activități de alimentație publică sau recreative este sancționată cu aceeași sumă.

Desfășurarea activității comerciale în perioada suspendării se pedepsește cu amendă de 2.500 de lei.

Comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sau a produselor alimentare neambalate și perisabile este amendată între 1.000 și 2.500 de lei, cu excepția teraselor amenajate.

Deteriorarea domeniului public prin montarea neautorizată a elementelor pentru protecția produselor comercializate se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei.

Nerespectarea nivelului de zgomot în zonele urbane atrage amenzi similare.

Afișarea unui orar de funcționare diferit de cel autorizat se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei.

Depășirea suprafeței autorizate pentru comercializarea de produse și servicii de piață se sancționează cu aceeași sumă.

Comerțul către minori al produselor interzise și comercializarea stradală a băuturilor alcoolice, tipăriturilor cu caracter obscen sau țigărilor în apropierea școlilor sunt sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.500 de lei.

Prin aceste reglementări, autoritățile urmăresc să clarifice cadrul legal pentru comercianți și să protejeze cetățenii, în special în zonele urbane aglomerate, unde respectarea normelor de funcționare și a nivelului de zgomot este esențială pentru viața comunității.