În cadrul discuției, Eugen Teodorovici a rememorat felul în care EximBank a ajuns să preia Banca Românească, menționând că procesul a fost influențat de decizii venite din zona instituțiilor de securitate. El a explicat că, în momentul în care statul român a intrat în tranzacție, existau deja încercări ca Banca Românească să fie achiziționată de un alt jucător important din piață, ceea ce a generat preocupări la nivelul structurilor care monitorizează stabilitatea sistemului financiar.

Teodorovici a punctat că unele instituții au considerat riscantă preluarea Băncii Românești de către grupul interesat la acel moment, motiv pentru care achiziția a fost blocată. În discuția sa, fostul ministru a prezentat această intervenție ca pe o acțiune justificată din perspectiva interesului strategic, subliniind că toți factorii implicați au convergent, în cele din urmă, spre varianta în care EximBank să devină cumpărător.

În cadrul podcastului, el a spus că asemenea tranzacții majore vin întotdeauna cu o serie de interese colaterale și că, în mod firesc, numeroși actori sunt implicați în mod direct sau indirect.

„Păi de exemplu, eu când am cumpărat Banca Românească prin Exim Bank, credeți că cineva n-a mâncat, n-a pus de ciorbă deoparte?”.

Teodorovici a continuat, explicând că, dincolo de aceste aspecte conexe, important a fost faptul că statul a reușit să preia banca la momentul oportun.

„Au făcut și chestii bune, cei care, de exemplu, au oprit ca Banca Românească să fie cumpărată de OTP Bank. Oamenii din servicii și-au făcut și treaba în anumite zone. Ce spun eu acum? Deci OTP Bank, da, nu a putut să cumpere Banca Românească. entru că oamenii au spus nu, că devine după aceea în România destul de periculos. Și atunci eu am prins culoarul ăsta așa departe. Ei au venit cu această chestiune, ne-am întâlnit frumos pe același drum și am luat-o”.

Acesta a mai adăugat că, în tranzacțiile cu valori ridicate, există numeroase persoane sau grupuri interesate, dar că pentru el a contat în primul rând finalitatea operațiunii.

„Mai departe, este evident că la orice astfel de tranzacție de jumătate de miliarde și așa departe, sunt mulți care mănâncă. Nu asta e problema că mănâncă ei, ideea este că am putut să fac eu chestia asta”.

După exemplul din zona bancară, fostul ministru a trecut la discuția despre planul de preluare al companiei Blue Air de către TAROM, un demers aflat în atenția Guvernului în perioada în care el ocupa funcția de ministru de Finanțe. Teodorovici a relatat că existase un memorandum semnat la nivel guvernamental, document care trebuia gestionat în regim confidențial, însă informațiile au ajuns rapid în spațiul public.

El a spus că procedura de aprobare fusese deja formalizată printr-o hotărâre internă, în baza căreia se lansase pregătirea negocierilor.

„Taromul când am vrut să luăm Blue Air. Am avut înștințarea de guvern. Un memorandum băgat așa la confidențial, după care a apărut, s-a dus în public informația, semnat între doamna prim-ministru Dăncilă, eu și ministrul transporturilor”.

Fostul ministru a mai povestit că, potrivit discuțiilor din acea perioadă, planul preconizat era unul în care TAROM urma să intre într-o poziție avantajoasă, mai ales că existase și o situație anterioară în care Blue Air ar fi fost vizată de o preluare din partea unei companii concurente.

„Blue Air, care la fel a fost oprit să fie luat de WizAir. Și atunci, la fel am fost ajutați, să spunem, de oamenii buni din această zonă”.

În relatarea sa, Teodorovici a precizat că întregul proces s-a împotmolit din cauza unor informații care ar fi fost transmise către grupuri de interese, înainte ca autoritățile să poată închide tranzacția.

„Numai că, din păcate, din guvernul a plecat informația către grupurile de interese din Ministerul Transportului și din… piață una dintre ele și s-a oprit, a luat foc tranzacția”.

El a adăugat că astfel de episoade reflectă natura complexă a negocierilor din companiile strategice, unde există și actori care respectă regulile instituționale, dar și alții care pot interveni în dinamica proceselor decizionale.