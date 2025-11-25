În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe Ștefan Popescu, analist de politică externă, specialist în spațiul euro-atlantic și în relațiile internaționale, un nume respectat când vine vorba de înțelegerea jocurilor geopolitice din jurul României.

Emisiunea de astăzi este o ediție specială de podcast dedicată unuia dintre cele mai sensibile și importante subiecte ale momentului: planul de pace pentru Ucraina.

În cadrul acestui episod, cei doi vor discuta despre ce conține, concret, controversatul plan de pace propus de administrația americană, de ce este perceput la Kiev și în unele capitale europene ca o posibilă „capitulare mascată”, care sunt liniile roșii ale Ucrainei și unde se întâlnesc – sau se ciocnesc – cu interesele Washingtonului și Moscovei și ce înseamnă acest plan pentru România, pentru securitatea pe flancul estic, pentru Marea Neagră și pentru regiune în ansamblu.

De asemenea, cei doi analizează și rolul Europei în acest context, punând accent pe cum ar trebui să joace Bucureștiul într-un context în care hărțile și garanțiile de securitate pot fi redesenate peste noapte. Mai mult, aceștia vor aborda și dacă UE are o voce proprie în această ecuație sau doar reacționează la inițiativele venite dinspre Washington.

Ștefan Popescu a afirmat că nu se așteaptă la pace și crede că situația va fi tranșată pe câmpul de luptă. El a subliniat că este important să fie urmărite modul în care operează Administrația Trump, mai ales aparatul implicat în politica externă, menționând rolurile influente ale persoanelor apropiate președintelui, dar considerând că acestea contează mai puțin.

Acesta a recunoscut că rușii au reușit să influențeze puternic situația, însă a subliniat că există și o intenție clară în cadrul Administrației de la Washington, majoritar de a încheia implicarea în Ucraina pentru a se concentra pe alte dosare și priorități, în special pe frontul intern și zonele de proximitate.

El a menționat agitația legată de Venezuela, Arctica, Orientul Mijlociu și China, subliniind că preocuparea pentru China rămâne esențială, ceea ce, în opinia sa, ar fi fost la fel de vizat și de o administrație democratică, pentru a se degaja din dosarul ucrainean.

”Nu cred că vom avea pace. Cred că lucrurile vor fi tranșate pe câmpul de luptă. Din păcate, acolo se va ajunge. Contează mai puțin, sigur, e bine să luăm act, să vedem cum operează Administrația Trump, mai ales aparatul care este angrenat în politica externă. Știm foarte bine, am fost obișnuiți din timpul primei președinții cu rolul lui Jared Kushner, ginerele lui Trump. Acum îl avem și pe Witkoff (n.red Steve Witkoff) care este un prieten intim, de familie, al lui Trump, un personaj foarte apropiat, dar cred că lucrul ăsta contează mai puțin. Da, poate că rușii au reușit să influențeze foarte mult. De acord, dar există o intenție. O intenție în sânul Administrației de la Washington, în orice caz, în marea ei majoritate, de a termina cu Ucraina, de a ieși din dosarul ucrainean și a se concentra pe alte dosare, alte priorități. Prima prioritate fiind frontul intern, spațiile de proximitate. Vedem toată agitația în jurul Venezuelei, Arctica, Orientul Mijlociu și, bineînțeles, China. China nu trebuie scăpată din fundal. Este ceea ce și o administrație democrată, eu cred, ar fi căutat să se degajeze din dosarul ucrainean”, spune Ștefan Popescu.

Analistul de politică externă a explicat că prioritatea administrației americane nu este neapărat presiunea internă, ci reindustrializarea SUA pentru a menține avantajul față de China, care înregistrează progrese industriale spectaculoase.

El a subliniat că Rusia, aflată în apropierea Chinei, reprezintă un dezavantaj strategic pentru SUA, oferind acces la Arctica și la resursele sale și constituind un rezervor de materii prime la prețuri competitive, ceea ce avantajează și mai mult produsele chinezești.

În opinia sa, există o frică existențială legată de ascensiunea Chinei, care ar putea provoca un dezechilibru major pentru SUA, iar Rusia ar putea fi văzută ca o oportunitate de cooperare cu Vestul, pentru a limita dependența Chinei de transferul tehnologic.

”Nu cred că neapărat presiunea internă, deși lucrurile sunt legate. Practic, prioritatea lui este reindustrializare SUA astfel încât să câștige, să-și mențină, hai să zicem avansul în raport cu China. China face progrese spectaculoase, are capacități industriale superioare SUA. Mai știe că Rusia în brațele Chinei are un dezavataj foarte mare pentru SUA pentru că Rusia își poate oferi un acces cu limite mult mai laxe la Arctica, viitorul teatru strategic de mare importanță al secolului 21, de la jumătatea secolului 21, inclusiv sub aspectul resurselor. Apoi, bineînțeles, este un rezervor de materii prime la prețuri competitive care adaugă un plus de valoare produselor chinezești care oricum sunt avantajate de supracapacitățile industriale. Cred că există acolo o frică existențială cu privire la această ascensiune a Chinei care riscă să provoacă un adevărat cutremur pentru SUA. China crește, China inovează foarte mult și se consideră că Rusia ar putea fi, nu detașată din alianța cu Beijingul, ci să-i ofere o alternativă de cooperare și cu Vestul, astfel încât ea să nu fie nevoită să facă prea mult transfer tehnologic chinezilor”, a mai precizat analistul de politică externă.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.