Drona detectată marți dimineață pe radarele Armatei, în zona județelor Tulcea și Galați, a fost localizată la sol în județul Vaslui, în apropierea comunei Puiești, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Oficialul a precizat că echipele MApN au mers imediat la fața locului pentru verificări, iar primele informații arată că aparatul nu reprezenta un pericol.

„Cu un minut înainte să vorbesc cu dumneavoastră, am fost informat că în judeţul Vaslui, în zona Puieşti, a fost găsită o dronă prăbuşită. Este, cel mai probabil, drona intrată în spaţiul aerian naţional în cursul dimineţii. După primele evaluări, aceasta nu avea încărcătură explozivă la bord”, a declarat, marţi, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Autoritățile urmează să stabilească proveniența dronei și traseul exact pe care l-a parcurs până la momentul prăbușirii. Ancheta este în desfășurare.

O dronă s-a prăbușit marți dimineață peste o locuință din localitatea Cuhureșții de Jos, în nordul Republicii Moldova, incident care a produs panică în rândul oamenilor din zonă. Autoritățile au intervenit rapid, evacuând persoanele aflate în apropiere și securizând perimetrul.

Poliția Republicii Moldova a confirmat că incidentul a avut loc în Cuhureșții de Jos, raionul Florești, precizând că aparatul de zbor s-a prăbușit direct pe acoperișul casei paznicului dintr-o livadă. „Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă”, a transmis Poliția pe Facebook.

La fața locului a fost trimisă echipa specializată a Secției tehnico-explozivă, pentru verificări și neutralizarea eventualelor riscuri. Polițiștii din Florești au evacuat imediat oamenii din zona afectată și au delimitat perimetrul până la sosirea experților.

Deocamdată nu se cunoaște originea dronei și nici traseul acesteia înainte de impact. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă există legături cu incidente similare raportate în regiune.

Tot marți dimineață, Poliția de Frontieră a anunțat detectarea unei alte drone, în sudul Republicii Moldova, care a pătruns în spațiul aerian național. Anchetele în ambele cazuri sunt în curs de desfășurare.

Marți dimineață, Sistemul de Monitorizare a Forțelor Aeriene (SMFA) a transmis o informare către autoritățile de intervenție, privind detectarea unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea frontierei României cu Ucraina. În urma acesteia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a declanșat procedurile de alertare a populației, conform protocoalelor standard pentru astfel de situații cu potențial risc.

Reprezentanții ISU au explicat că „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-ALERT pentru nordul judeţului Tulcea şi două mesaje pentru judeţul Galaţi – primul pentru zona de est, iar al doilea pentru întreg judeţul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina”. Practic, după ce informația a fost confirmată pe canal operativ, sistemul RO-Alert a fost activat pentru a asigura informarea cât mai rapidă a populației din zonele potențial expuse.

Autoritățile precizează că aceste notificări au avut un rol pur preventiv și că nu a existat, în niciun moment, o confirmare a faptului că obiectele detectate reprezintă o amenințare directă pentru populație. Sistemul RO-Alert este conceput tocmai pentru situațiile în care există un potențial risc asupra populației, chiar dacă pericolul nu este încă cert, astfel încât oamenii să poată lua măsuri de protecție din timp.

Potrivit ISU, mesajele au avut ca scop informarea rapidă a locuitorilor din zonele vizate cu privire la posibilitatea ca, în cazul unei evoluții nefavorabile, mici fragmente ale obiectelor semnalate să poată ajunge pe teritoriul României.

În consecință, oamenii au fost îndemnați să se adăpostească și să urmeze măsurile minime de protecție, precum evitarea deplasărilor inutile în aer liber și adăpostirea în spații închise, departe de ferestre. Autoritățile subliniază că astfel de avertizări au un caracter strict informativ și de protecție și nu trebuie interpretate ca un motiv de panică.

Pe toată durata monitorizării aeriene și a supravegherii la sol, nu au fost raportate incidente, efecte negative sau situații de urgență care să fie legate de alerta transmisă. Nu s-au înregistrat căderi de fragmente, pagube materiale sau persoane rănite, iar structurile operative au rămas în permanentă legătură cu autoritățile locale din cele două județe.

Autoritățile confirmă, de asemenea, că nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112 după emiterea avertizărilor, semn că populația nu a constatat probleme în teren. Acest lucru este interpretat și ca o dovadă că mesajele au fost urmate fără apariția unor situații de panică sau incidente, iar monitorizarea preventivă și-a atins scopul. Oficialii reamintesc că, în cazul în care cetățenii observă obiecte suspecte sau fragmente metalice, acestea nu trebuie atinse, ci trebuie anunțate imediat autoritățile prin 112.