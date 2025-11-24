În noaptea de duminică spre luni, atacurile cu drone ale Rusiei asupra unor obiective din Ucraina s-au reluat în zona de frontieră cu România, determinând reacția imediată a forțelor aeriene române și a aliaților NATO. Autoritățile române au confirmat că nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian național, însă populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert cu rol preventiv.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în jurul orei 00:00, sistemele radar au identificat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon, aparținând alianței germane și aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației. Exploziile au fost confirmate ulterior pe teritoriul ucrainean, fără a exista amenințări directe pentru România, iar aeronavele s-au întors în bază în jurul orei 01:00.

La scurt timp după miezul nopții, în jurul orei 01:45, detectarea unor obiecte zburătoare la nord de Insula Șerpilor a determinat decolarea a două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. În timpul misiunii, aeronavele au monitorizat ținte aeriene în apropierea Ismailului, iar exploziile au continuat să fie raportate pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, nu s-au semnalat pătrunderi în spațiul aerian românesc, iar F-16 s-au întors la baza aeriană la 03:51.

Pentru a preveni orice risc pentru civili, autoritățile locale au transmis la 02:20 un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Avertizarea a avut caracter informativ și preventiv, recomandând populației să se adăpostească în cazul în care obiecte ar cădea din cer. Un al doilea mesaj RO-Alert a fost transmis ulterior, menținând informarea publicului până la ora 03:20. Conform ISU Tulcea, la dispeceratul local a fost înregistrat un singur apel la numărul 112 pentru solicitarea de informații suplimentare.

Pe măsură ce discuțiile de pace se desfășurau la Geneva, Rusia a continuat să lanseze atacuri asupra Ucrainei, vizând în special orașul Kharkiv, situat în estul țării. Potrivit autorităților ucrainene, patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 au fost rănite în urma atacurilor cu drone.

Primarul orașului, Igor Terekhov, a descris situația drept „îngrozitoare”, subliniind că, în ciuda negocierilor internaționale, civilii și infrastructura rezidențială continuă să fie loviți, iar victimele umane se înmulțesc. Oficialul a transmis mesajul prin intermediul platformei Telegram, accentuând gravitatea situației și impactul devastator asupra locuitorilor Kharkivului.