Într-o mișcare care schimbă tonul negocierilor, Europa a propus ca Rusia să fie primită din nou în G8, ca parte a unui acord ce urmărește încetarea războiului din Ucraina. Rusia fusese exclusă din grup în 2017, după anexarea Crimeei.

Propunerea a apărut duminică, la Geneva, în cadrul discuțiilor diplomatice, și face parte dintr-un set de concesii prezentate de liderii europeni într-o contrapropunere ce reflectă planul susținut de Statele Unite și Rusia, plan apărut în presă săptămâna trecută, potrivit Daily Express.

Potrivit documentului elaborat cu sprijinul reprezentanților britanici, planul ar prevedea reintegrarea progresivă a Rusiei în economia globală. U.S. Secretary of State Marco Rubio a spus că întâlnirea de la Geneva a fost cea mai bună din întregul proces de negocieri de la începutul mandatului actualei administrații americane.

Contrapropunerea europeană ar fi fost formulată după ce președintele Donald Trump a reproșat public lipsa de recunoștință din partea Ucrainei. Trump a afirmat că a moștenit un război care nu ar fi trebuit să se întâmple și pe care îl consideră o pierdere pentru toți, mai ales în contextul pierderilor de vieți omenești.

El a spus că Ucraina nu ar fi arătat recunoștință pentru eforturile Statelor Unite, în timp ce Europa continuă să cumpere petrol rusesc. Mesajul său a menționat și faptul că Statele Unite furnizează armament NATO pentru sprijinirea Ucrainei.

Aceste declarații au venit după discuții intense privind planul de pace propus de Washington și după apariția informațiilor conform cărora conducerea ucraineană contestă anumite prevederi considerate prea favorabile Moscovei.

După mesajul transmis de Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite și președintelui Trump pentru sprijinul acordat.

El a menționat ajutorul militar, inclusiv rachetele Javelin, despre care afirmă că salvează vieți ale militarilor ucraineni. Zelenski a transmis că apreciază sprijinul internațional venit din partea SUA, dar și din partea Europei și a grupurilor G7 și G20.

Acesta a adăugat că lucrul asupra fiecărui punct din documentele discutate este tratat cu atenție, astfel încât procesul de pace să fie construit corect. Zelenski a subliniat că obiectivul este ca războiul să se încheie și ca o astfel de situație să nu se mai repete.