Președintele Volodimir Zelenski a transmis că, în cadrul contactelor de la Geneva dintre delegațiile Ucrainei, Statelor Unite și unor țări europene, se conturează disponibilitatea de a introduce în planul american o serie de puncte considerate importante pentru Kiev.

El a spus că există înțelegerea faptului că propunerile americane pot include elemente bazate pe ceea ce prezintă partea ucraineană drept interese critice pentru statul ucrainean. Zelenski a afirmat că sunt în desfășurare eforturi pentru ca rezultatul final să contribuie la oprirea vărsării de sânge și a războiului.

„În acest moment, există înţelegerea faptului că propunerile americane pot lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană şi care sunt de o importanţă critică pentru interesele naţionale ale Ucrainei”, a declarat preşedintele Zelenski pe conturile sale de Telegram şi X. „Mai multe eforturi sunt în curs de desfăşurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal aşteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge şi războiului”, a adăugat Zelenski.

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Liderul ucrainean a precizat că delegația condusă de Andrii Iermak lucrează la Geneva pentru a pune capăt conflictului, pentru a restabili pacea și pentru a garanta o securitate durabilă. Zelenski a spus că a fost informat deja despre primele rezultate ale întâlnirilor și a apreciat ca fiind pozitiv faptul că diplomația a fost relansată fără participarea Rusiei în acest stadiu.

Iermak a avut o primă discuție cu reprezentanți din Regatul Unit, Franța și Germania. Se așteaptă ca următoarea reuniune să aibă loc la sediul Misiunii SUA pe lângă ONU din Geneva, unde va fi prezentat planul american în 28 de puncte.

La întâlnire vor participa secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special pentru misiuni de pace Steve Witkoff și secretarul armatei Dan Driscoll.

Donald Trump a transmis Kievului planul pe 20 noiembrie și a oferit Ucrainei un termen de o săptămână pentru a-l accepta, până pe 27 noiembrie. El a subliniat că nu este ultima ofertă. Varianta inițială a fost considerată prea favorabilă Moscovei de către Kiev și Bruxelles.

Printre punctele contestate de partea ucraineană se află prevederi legate de cedarea regiunii Donbas, recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus sau reducerea efectivelor armatei ucrainene de la 900.000 la 600.000 de militari.

Un membru al delegației ucrainene a spus că varianta actuală a documentului reflectă deja cea mai mare parte a priorităților considerate esențiale de Kiev, chiar dacă textul se află încă în etapele finale ale aprobării. El a numit cooperarea cu Statele Unite constructivă și a remarcat atenția acordată comentariilor formulate de Ucraina.

State europene au prezentat o versiune modificată a planului american. Documentul propune limitarea efectivelor ucrainene la 800.000 de militari în timp de pace, în locul celor 600.000 din planul SUA.

De asemenea, indică faptul că discuțiile teritoriale ar trebui să pornească de la linia de contact, fără stabilirea prealabilă a unor teritorii ca aparținând de facto Rusiei. Propunerea este redactată de grupul E3 – Marea Britanie, Franța și Germania – și include o garanție de securitate oferită Ucrainei de Statele Unite, comparată cu mecanismul articolului 5 al NATO.

Documentul prevede și faptul că Ucraina ar trebui să fie reconstruită și despăgubită inclusiv prin activele suverane rusești înghețate, care ar rămâne blocate până când Rusia va compensa daunele.

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american și președintelui Donald Trump pentru sprijinul acordat, inclusiv pentru ajutorul militar care, potrivit afirmațiilor sale, salvează vieți ucrainene.

„Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american şi în special preşedintelui Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, salvează vieţi ucrainene”, a scris Zelenski pe Telegram.

El a adăugat că mulțumește Europei și grupurilor G7 și G20 pentru sprijin. Zelenski a explicat că lucrează atent la fiecare punct al documentului pentru ca procesul de pace să fie stabilit corect și pentru ca războiul să se încheie fără posibilitatea repetării sale.