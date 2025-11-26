Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că atâta timp cât nu se fac campanii ca oamenii să înțeleagă importanța reciclării și să pună presiune pe autoritățile locale, acestea vor continua să ducă la groapa de gunoi deșeuri care ar putea fi reciclate, pentru care se plătesc amenzi mari.

Ea a arătat că în prezent România are un grad de reciclare de doar 1,3%, cel mai mic din Uniunea Europeană. În 2015, acest procent era 1,7%, ceea ce înseamnă că în ultimii 10 ani reciclarea a scăzut.

Buzoianu a explicat că problema apare mai ales pentru că legile nu sunt respectate. Ea a spus că una dintre primele măsuri luate când a venit la minister a fost să ceară o verificare a tuturor gropilor de gunoi municipale din țară. Concluzia a fost că majoritatea gropilor de gunoi nu respectă legea. Asta înseamnă că la gropi ajung în mare parte deșeuri care nu sunt separate și care ar fi putut fi reciclate.

„Acest lucru se întâmplă, în primul rând, pentru că nu sunt respectate cu adevărat obligațiile legale. Unele dintre primele măsuri pe care le-am luat în momentul în care am venit la minister, a fost să cer un o verificare, un control tematic, pe toate gropile de gunoi municipal din România. Concluzia a fost că majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă prevederile legale. Asta înseamnă că la gropile de gunoi astăzi ajung în proporție covârșitoare, de fapt deșeuri care nu sunt selectate, care nu sunt deșeuri care pur și simplu nu au fost puse pe categorii. Au ajuns acolo deșeuri care ar fi putut să fie reciclate, care n-ar fi trebuit niciodată să ajungă la groapa de gunoi. Deșeuri pe care, apropo, după aia, pentru că nu sunt reciclate, repet, le plătim cu toții”, a declarat ea la Digi24.

Buzoianu a explicat că este mai ieftin să arunci tot gunoiul la groapa de gunoi decât să-l reciclezi. Ea a spus că există acum o dezbatere publică și un plan național de gestionare a deșeurilor, care speră să aducă unele soluții. Totuși, realitatea este că este nevoie de investiții la nivel local, iar mulți aleși locali aleg să nu le facă, pentru că e mai scump să reciclezi decât să arunci deșeurile nesortate, chiar dacă astfel încalcă legea.

Ministrul Mediului a adăugat că va trebui să se discute la nivel național despre o taxă pentru economia circulară, adică o taxă pentru gunoiul dus la groapa de gunoi. Ea a subliniat că, atâta timp cât se duc atât de multe tone de deșeuri, nu este adevărat că nu plătim; de fapt, toți plătim prin amenzi de zeci de milioane de euro pe an de la Uniunea Europeană.

„Avem o dezbatere publică în acest moment, un plan național de gestionare a deșeurilor, care sper să vină cu o parte din soluții, dar realitatea este că va trebui să facem investiții la nivel local și – că ne place că nu ne place – astăzi să fie aruncate gunoaiele nesortate la groapa de gunoi este mai ieftin decât să se facă reciclare. Motiv pentru care la nivel local, de cele mai multe ori, decizia aleșilor locali este să nu facă investițiile, pentru că îi costă mai mult decât să ducă la groapa de gunoi deșeurile nesortate aleg mai degrabă să le ducă cu încălcarea legislații. Va trebui să avem o discuție la nivel național cu privire la taxa pentru economie circulară, adică taxa pentru gunoiul care se duce la groapa de gunoi. Pentru că atâta timp cât ducem atât de multe tone de deșeuri este o iluzie că nu plătim, plătim cu toții, plătim cu toții de la nivel național, pentru că plătim cu zecile de milioane în fiecare an amenzi de la nivel european”, a punctat Buzoianu.

Buzoianu a explicat că soluția este ca să fie mai scump să arunci deșeuri nesortate și netratate la groapa de gunoi decât să le reciclezi. Ea a spus că amenzile sunt plătite de primării, adică de comunitățile locale și, implicit, de cetățeni. Rezolvarea este să se aducă acest cost la nivel local, ca oamenii să pună presiune pe primării să respecte legea și să nu ignore problema deșeurilor.

Buzoianu a mai zis că, anul viitor, vor face una dintre cele mai mari campanii de comunicare pe tema reciclării. Ea a precizat că au reușit să salveze 19 milioane de lei din fonduri europene care altfel s-ar fi pierdut și că această campanie va fi mai ambițioasă decât altele. Scopul este să informeze și să educe populația, dar și să includă o invitație la acțiune pentru operatori, primării și cetățeni. Campania va fi mai interactivă, nu doar cu flaiere, pentru că vrea ca oamenii să se implice efectiv.