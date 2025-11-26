Primăria Sectorului 2 îi ajută pe vârstnici și pe cei cu venituri mici să aibă grijă de sănătatea ochilor. Prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, ei pot primi consultații oftalmologice, tratamente și chiar operații, dacă este nevoie.

Programul se numește „Un viitor mai clar” și oferă tot ce ține de îngrijirea vederii. Persoanele acceptate în program pot primi ochelari, rame, lentile, alte dispozitive medicale, dar și operații de cataractă cu implant de cristalin artificial. După operație, sunt asigurate și controalele și tratamentele necesare pentru recuperare.

Cei interesați pot depune cereri la centrele de asistență socială din Sectorul 2, fie la sediile din Baicului, Colentina sau Pantelimon, fie direct la sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, de pe Șoseaua Pantelimon. Pentru mai multe informații, persoanele din Sectorul 2 pot suna la Telefonul Vârstnicului, la numărul 031 97 98.

Pentru a putea beneficia de acest program, este necesar să ai domiciliul sau reședința în Sectorul 2 și să fii deja la vârsta legală de pensionare. Asta înseamnă să ai minimum 63 de ani dacă ești femeie sau cel puțin 65 de ani dacă ești bărbat.

Programul este destinat în special persoanelor care au venituri reduse sau care se confruntă cu dificultăți financiare și sociale, fiind gândit ca un sprijin pentru cei care nu își pot permite pe cont propriu aceste servicii medicale.

Mai exact, pentru a fi eligibil, pensia sau veniturile tale medii lunare, calculate pentru trimestrul al doilea din anul 2025, nu trebuie să depășească suma de 2.932 de lei. În plus, trebuie să fii diagnosticat cu cataractă sau să ai nevoie de corecție a vederii prin ochelari. Este important să îndeplinești toate condițiile prevăzute de DGASPC Sector 2 pentru acest proiect, conform regulilor stabilite pentru fiecare solicitant.

Persoanele care sunt acceptate în acest program pot primi un sprijin financiar pentru consultațiile oftalmologice și pentru ochelari, în limita sumei de 1.487,50 lei. În același timp, pentru cei care au nevoie de operație pentru tratarea cataractei, programul oferă un sprijin de până la 4.500 de lei pentru fiecare ochi.