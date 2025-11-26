Uniunea Europeană ajunge la un acord privind protecția pisicilor și câinilor. Deși politicienii europeni au dificultăți în a ajunge la un consens în multe privințe, ei au reușit totuși să se unească pentru a proteja animalele de companie.

Marți, parlamentarii UE, guvernele țărilor europene și factorii de decizie politică au convenit asupra unor noi norme privind tratamentul pisicilor și câinilor, evitând impasul politic care afectează alte legi privind bunăstarea animalelor.

Noile norme creează standarde uniforme privind modul în care pisicile și câinii pot fi tratați și adăpostiți în UE și introduc măsuri de urmărire a acestora pentru a combate comerțul ilegal.

Propuse de Comisie în 2023, noile standarde au fost acum convenite provizoriu după negocieri politice cu Parlamentul European și Consiliul, co-legiuitorii UE, transmite Politico.eu.

În schimb, normele de actualizare a standardelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, propuse în același an, nu au ajuns încă la negocieri politice între instituții. Dosarul este îngreunat de mii de amendamente în Parlamentul European, în timp ce țările membre se luptă să ajungă la un acord în Consiliu.

Cu toate acestea, ministrul danez al Agriculturii, Jacob Jensen, a sărbătorit acordul de marți ca fiind „primul de acest gen” și „un pas important în direcția corectă pentru bunăstarea animalelor în Europa”.

În mod similar, eurodeputata conservatoare și reformistă europeană Veronika Vrecionová, negociatorul principal al Parlamentului, a declarat că normele „vor îngreuna ascunderea operatorilor abuzivi și ilegali” și vor combate „cei care văd animalele ca pe un mijloc de profit rapid”.

Eurodeputata Tilly Metz, negociatorul Verzilor pentru Parlament în ceea ce privește noile norme, a declarat că UE „inversează în sfârșit tendința de creștere a comerțului ilegal și face un pas important înainte”.

Însă ajungerea la acest punct nu a fost lipsită de disfuncționalități politice. Amendamentele de ultim moment au modificat poziția Comisiei cu privire la noile norme înainte ca acestea să fie supuse votului în plenul legislativului.

Deși o mare majoritate a deputaților europeni a votat apoi în favoarea poziției de negociere a Parlamentului, grupul politic al negociatorului principal a pus la îndoială realismul abordării în cadrul discuțiilor.

Planurile de a face microciparea și înregistrarea obligatorii pentru toți câinii și pisicile din blocul comunitar s-au lovit apoi de probleme juridice în Consiliu, deși propunerea a fost în cele din urmă inclusă în acordul final, cu câteva rezerve minore.

Cu toate acestea, activiștii pentru bunăstarea animalelor consideră că au câștigat și laudă ceea ce Georgia Diamantopoulou, șefa biroului de politici europene al organizației pentru bunăstarea animalelor Four Paws, a descris ca fiind „începutul sfârșitului comerțului ilegal cu câini și pisici în UE”.