Pachet de legi inedit în România. Hilde Tudora: Recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii. Este un pas normal

Anunțul deputatului Andrei Baciu a venit în contextul în care, de-a lungul ultimilor ani, mai multe organizații și cetățeni au solicitat intervenții legislative pentru îmbunătățirea modului în care animalele sunt tratate și protejate. Recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii fiind nu doar un proiect de lege ci un pas absolut normal într-o societate modernă.

„Pentru aceste propuneri legislative s-au strâns peste 215.000 de semnături”, a spus Andrei Baciu.

În declarațiile sale, Baciu a insistat asupra diferențelor mari dintre județe în ceea ce privește modul în care autoritățile locale gestionează animalele fără stăpân și situațiile de risc la adresa cetățenilor. El a explicat că există zone unde structurile administrative funcționează eficient și alte zone unde intervențiile sunt deficitare, fapt care reclamă o abordare unitară.

„Ştim că există judeţe, există locuri în România în care lucrurile se întâmplă mult mai bine, atât în ceea ce priveşte felul în care autorităţile statului îşi fac treaba, cât şi siguranţa cetăţenilor, cât şi felul în care societatea se comportă vizavi de animale. Dar există în egală măsură locuri în care lucrurile ar putea să funcţioneze mult, mult mai bine”, a mai spus Baciu.

Deputatul a argumentat că standardizarea ar include obligativitatea înființării unor autorități sau servicii dedicate la nivelul consiliilor județene și locale, menite să gestioneze situațiile care implică animalele fără stăpân. În viziunea sa, această organizare ar urma să se bazeze pe date clare și pe o planificare predictibilă.

„Şi, practic, ăsta este primul lucru pe care vine să-l rezolve acest proiect legislativ. Să standardizeze un fel de organizare administrativă, astfel încât consiliile judeţene, consiliile locale să înfiinţeze autorităţile necesare pentru gestionarea şi pentru protecţie animalelor, cu un serviciu special dedicat pentru gestionarea câinilor fără stăpân”.

El a mai explicat că proiectul include realizarea unui recensământ al câinilor fără stăpân și formularea unor planuri de acțiune pe termen mediu, însoțite de resurse financiare adecvate, cu scopul de a crește siguranța cetățenilor și de a respecta viața animalelor.

O parte importantă a pachetului legislativ se referă la renunțarea la practica eutanasierii câinilor sănătoși din adăposturi, o metodă criticată frecvent de organizațiile pentru protecția animalelor și considerată ineficientă în gestionarea fenomenului.

Baciu a menționat că se dorește trecerea la măsuri folosite în majoritatea statelor europene, unde programele integrate de sterilizare și microcipare au dus la scăderea numărului animalelor fără stăpân.

El a vorbit despre necesitatea unui cadru legal care să permită o intervenție promptă a autorităților locale în situațiile în care animalele sunt în pericol și a subliniat limitele legislației actuale.

„Vorbim aici, sigur, de microcipare şi sterilizare şi microcipare a tuturor animalelor şi a câinilor fără stăpâni. Foarte important, la fel, câteva chestiuni pe care să le permită instituţiilor şi autorităţilor să-şi facă mai bine treaba. Atunci când Poliţia Locală vede un animal a cărui viaţă este în pericol, să poată interveni. În momentul de faţă nu o poate face”.

Propunerea introduce astfel un cadru de intervenție adaptat situațiilor urgente, prin care autoritățile locale ar putea evalua și proteja animalele vulnerabile.

În prezentarea oficială, alături de deputatul Baciu a participat și Hilde Tudora, șefa Biroului Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Ea a menționat că pachetul legislativ depus luni în Parlament este alcătuit din trei proiecte distincte, fiecare vizând un aspect esențial al protecției animalelor.

„Sunt nişte schimbări absolut normale, absolut fireşti. În primul rând, recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii. Este un pas normal pentru o societate modernă şi civilizată”, a spus ea.

Tudora a insistat asupra necesității schimbării strategiei privind câinii fără stăpân, subliniind că nici oamenii, nici animalele nu ar trebui expuși unor riscuri evitabile.

„Apoi, schimbarea paradigmei în privinţa gestionării câinilor fără stăpân. Într-o societate civilizată, câinii nu au ce să caute pe stradă. Oamenii nu trebuie muşcaţi de câini, oamenilor nu trebuia să le fie frică să meargă pe străzi, iar animalele nu trebuia să fie omorâte. Înlocuim eutanasierea câinilor, care ne costă foarte mult din bani publici, cu sterilizarea lor în masă”.

Un alt punct esențial vizează reglementările pentru animalele de fermă. Tudora a prezentat o tranziție planificată către condiții mai bune de creștere, în special pentru găini, cu efecte preconizate asupra calității produselor alimentare.

„Şi al treilea proiect extrem de important – tranziţia pentru animalele de fermă, în special găini, de la baterii, ca ele să fie crescute la sol şi în condiţii ecologice, astfel încât să avem apoi produse sănătoase pentru noi, pentru familiile noastre”.

Ea a menționat și prevederi legate de intervenția autorităților în cazurile de maltratare a animalelor, precizând că noile reglementări ar permite acțiuni imediate în situații critice.

Potrivit afirmațiilor sale, „Poliţia va putea să intre fără mandat în locuinţe atunci când există un caz urgent de maltratare a unui animal”.