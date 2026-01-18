În timp ce în București eutanasia nu mai este practicată, în multe adăposturi din țară aceasta continuă, iar un proiect legislativ recent ar putea schimba situația, decizia finală urmând să fie luată de Parlament. Consiliul local din comuna Corbeanca, județul Ilfov, a votat introducerea unei taxe suplimentare de 25 de lei pentru câinii fără stăpân, sumă care va fi suportată de locuitori.

Potrivit proiectului, fondurile colectate vor fi folosite pentru capturarea, transportul și cazarea temporară a câinilor în adăposturi autorizate, pentru examinarea medicală, vaccinarea, deparazitarea, sterilizarea și microciparea acestora, precum și pentru derularea unor campanii de promovare a adopțiilor. De asemenea, banii ar urma să susțină programe de informare și responsabilizare a cetățenilor cu privire la obligația sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună.

Decizia autorităților locale a împărțit opinia publică între cei care o consideră o măsură administrativă necesară și cei care o văd drept o povară nedreaptă pentru cetățeni. Unii au ironizat inițiativa, afirmând că administrațiile locale riscă să ajungă să taxeze orice aspect al vieții cotidiene și că gestionarea problemelor, inclusiv cea a animalelor abandonate, ar trebui realizată din bugetele deja existente, nu prin impunerea de taxe distincte pentru fiecare domeniu. Alții și-au exprimat neîncrederea că sumele colectate vor fi folosite în mod real pentru îngrijirea animalelor, invocând lipsa de transparență și experiențe anterioare în care fondurile publice nu au ajuns la destinația declarată.

Alte persoane subliniază că soluția reală nu este taxarea populației, ci înăsprirea sancțiunilor pentru abandonul animalelor. Unii consideră că actualele amenzi sunt prea mici și propun majorarea acestora până la câteva mii de euro pentru cei care își abandonează câinii. În același timp, au apărut și temeri legate de efectele secundare ale unor sancțiuni foarte mari, unii avertizând că acestea ar putea duce la gesturi extreme și ilegale, în detrimentul animalelor.

Datele arată că fenomenul câinilor fără stăpân rămâne unul complex. În București, adopțiile au crescut în ultimii ani, însă a crescut și numărul câinilor care ajung în adăposturi. Conform celui mai recent raport al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), în anul 2024 au fost primite și înregistrate 8.248 de petiții, dintre care 4.735 au vizat solicitări pentru ridicarea câinilor de pe domeniul public al Municipiului București.

„În anul 2024, în cadrul ASPA au fost primite şi înregistrate 8248 de petiții, dintre care 4735 au fost pentru ridicarea câinilor prezenți pe domeniul public al Municipiului Bucureşti”, arată ultimul raport publicat de ASPA.

În privința sancționării abandonului, în 2024 polițiștii de la Protecția Animalelor au aplicat 19.057 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.229.020 de lei. Totodată, au fost întocmite 2.134 de dosare penale, iar în cazul a 139 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, precum reținerea, arestarea sau controlul judiciar.

Deși în București ASPA nu mai eutanasiază animale din anul 2017, în alte orașe din țară această practică continuă. Legea nu interzice eutanasierea, iar termenul legal de păstrare a câinilor în adăposturi este de 14 zile lucrătoare. Conform prevederilor OUG 155/2001, câinii nerevendicați sau neadoptați pot fi eutanasiați în baza unei decizii emise de o persoană împuternicită de primar, termenul fiind stabilit în funcție de capacitatea de cazare și de disponibilitățile bugetare, cu posibilitatea modificării motivate. Decizia de eutanasiere trebuie emisă pentru fiecare câine în parte, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

De-a lungul anilor, în Parlament au fost depuse mai multe proiecte legislative care urmăresc modificarea cadrului actual și eliminarea eutanasierii. Cel mai recent a fost depus în noiembrie 2025 de deputatul PNL Andrei Baciu, care a susținut necesitatea tranziției de la eutanasierea câinilor sănătoși către soluții moderne și eficiente, bazate pe sterilizare și microcipare.