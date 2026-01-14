Românii care merg cu tramvaiul sau autobuzul împreună cu câinii sau pisicile ar putea să fie nevoiți să le cumpere un bilet separat. Această regulă există deja în câteva orașe din țară. Ideea vine din alte țări europene, unde tot mai mulți oameni urcă în transportul public cu animale, inclusiv cele mari.

Câinii mici și pisicile pot călători gratis, ținute în brațe. Animalele mari trebuie să aibă bilet, pentru că ocupă mai mult loc. Câinii mici și pisicile pot merge și cu avionul sau trenul.

De exemplu, Tarom acceptă animale în cabină dacă: au cip și pașaport, sunt curate, sănătoase și liniștite, și cântăresc maximum 8 kg cu geanta de transport. Serviciul costă cel puțin 60 de euro și trebuie rezervat, pentru că la bord pot urca doar 2–3 animale. La tren, pisicile, câinii mici și păsările în colivie pot merge gratuit, dar doar la clasa a doua. Animalele mai mari plătesc jumătate din prețul unui bilet normal Regio. Excepție fac rasele periculoase.

În România, animalele mari mai au nevoie de bilet special în București, Timișoara, Oradea, Cluj și Iași. Câinii de talie mare trebuie să aibă lesă, botniţă şi să plătească bilet de 3 lei, pentru durata călătoriei, a precizat directorul Serviciului Transport Urban Reșița pentru Pro TV.

Transportul pentru animale de companie devine tot mai popular în România, pentru că tot mai mulți oameni au câini și pisici și vor soluții sigure și confortabile.

Cererea pentru acest tip de serviciu crește constant. După pandemie, mulți români și-au luat animale de companie, iar acum au nevoie de modalități sigure de a le duce dintr-un loc în altul. Majoritatea transporturilor sunt pentru câini și pisici, iar clienții sunt în special tineri între 18 și 35 de ani, care se preocupă de confortul și siguranța animalelor.

Cererea crește și din cauza relocărilor și a călătoriilor între orașe. În Constanța, tarifele pentru cursele locale încep de la 50 lei pe drum sau 100 lei dus-întors, în funcție de distanță și de numărul de animale.

Companii ca Pet Travel oferă echipamente speciale – cuști, sisteme de prindere, gustări – și personal instruit să manevreze animalele în siguranță. La transportul colectiv, animalele trebuie să fie vaccinate și microcipate, conform regulilor.