Măsura urmărește creșterea siguranței și prevenirea falsificării documentelor și nu reprezintă o simplă formalitate birocratică. Pentru unii șoferi din Germania, termenul-limită se măsoară deja în luni, iar pentru alții mai sunt doar câteva zile până când permisul lor va deveni inutil din punct de vedere legal.

Următorul termen-limită pentru preschimbarea permisului este 19 ianuarie 2026 și vizează în special două categorii de persoane. Prima categorie include șoferii născuți între 1971 și 1973 care dețin un permis pe hârtie emis înainte de 31 decembrie 1998, iar cea de-a doua persoanele care au un permis în format card de plastic emis între 1999 și 2001. În total, aproximativ trei milioane de oameni sunt obligați să își înlocuiască documentele, deoarece, după expirarea termenului, permisele vechi nu mai pot fi folosite în mod legal.

Preschimbarea este necesară deoarece, în ultimele decenii, modelele de permise s-au schimbat de mai multe ori. Permisele vechi, de la cele gri pe hârtie până la primele carduri roz, sunt astăzi ușor de falsificat și nu mai respectă standardele de securitate actuale ale Uniunii Europene. Directiva europeană impune ca toate permisele emise înainte de 19 ianuarie 2013 să fie înlocuite cu un document modern, în format card, unitar la nivelul UE și protejat împotriva contrafacerii.

Pentru preschimbare, cererea se depune la autoritatea competentă și este necesar un act de identitate sau pașaport, o fotografie biometrică tip pașaport și permisul vechi. Dacă documentul a fost emis de o altă autoritate decât cea de la domiciliul actual, poate fi solicitată și o copie a fișei din arhiva biroului anterior. Costul preschimbării este de aproximativ 25 de euro, la care se pot adăuga taxe pentru fotografie sau pentru obținerea fișei.

Șoferii care nu își preschimbă permisul până la termen riscă o amendă de 10 euro, conform informațiilor publicate de ADAC. Deși dreptul de a conduce rămâne valabil, documentul nu mai este considerat actualizat, ceea ce poate genera probleme la controale și complicații în străinătate. Apropierea termenului-limită este un semnal clar că actele trebuie aduse la zi, procedura fiind rapidă, iar consecințele neglijării mult mai incomode decât par la prima vedere.