Locuitorii Sectorului 5 pot solicita începând de acum locuri de parcare pentru anul 2026 prin intermediul unei platforme digitale puse la dispoziție de primărie.

Platforma, accesibilă la adresa https://parcari.sector5.ro/map, permite atât completarea cererilor, cât și actualizarea informațiilor personale și vizualizarea situației cererilor deja depuse.

Pentru a putea depune cererea, solicitanții trebuie să aibă la dispoziție:

actul de identitate care atestă domiciliul în Sectorul 5;

talonul autoturismului cu ITP valabil;

polița RCA în vigoare;

adeverință de la locul de muncă, dacă autoturismul este de serviciu, sau contract de comodat, în cazul în care mașina nu este proprietatea solicitantului.

Procedura este simplă și rapidă: accesarea platformei online, completarea datelor solicitate și trimiterea cererii. Timpul estimat pentru finalizarea întregului proces nu depășește trei minute, iar contractul de atribuire a locului de parcare este transmis prin e-mail. Atribuirea se face în ordinea depunerii cererilor, în limita locurilor disponibile.

În prezent, din totalul de 32.000 de locuri, aproximativ 3.850 sunt libere. Persoanele cu dizabilități beneficiază de peste 100 de locuri rezervate.

De asemenea, există posibilitatea obținerii unui al doilea loc de parcare, prin înscrierea pe lista de așteptare, pentru situația în care primul loc din zona reglementată nu este solicitat. Taxa anuală pentru acest loc suplimentar este de 500 lei plus TVA.

Primăria Sectorului 5 precizează că veniturile obținute din parcări vor fi folosite pentru crearea a 10.000 de locuri noi și pentru modernizarea infrastructurii rutiere.

Prioritate vor avea zona Panduri, arterele principale și bulevardele mari, precum și întreaga Șosea a Viilor, unde se vor desfășura lucrări de sistematizare și îmbunătățire a circulației.

Hotărârea nr. 76/28.05.2025 privind aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de reședință, de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București poate fi consultată mai jos.

PDF HCL-76-28.05.2025