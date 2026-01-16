Prelungirea automată a contractelor se va face prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, în conformitate cu Regulamentul de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate și parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, aflate în administrarea Sectorului 1. Regulamentul a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2025.

Tarifele pentru abonamentele de parcare de reședință sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 514 din 23 decembrie 2025 și diferă în funcție de zona în care este amplasat locul de parcare. Astfel, în zona A tariful anual este de 796 de lei, în zona B de 663 de lei, în zona C de 530 de lei, iar în zona D de 397 de lei.

Pentru menținerea valabilității contractelor și pentru corectitudinea evidențelor, Primăria Sectorului 1 precizează că orice neconcordanță între datele afișate și situația actuală trebuie corectată direct în platformă. Aceste neconcordanțe pot apărea în situații precum schimbarea cărții de identitate, schimbarea autoturismului, modificarea numărului de înmatriculare, a seriei șasiului sau a altor date de identificare necesare în aplicație.

„Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, din administrarea Sectorului 1, adoptat prin HCL nr.139/2025”, a anunțat Primăria Sectorului 1.

Plata abonamentului pentru parcările de reședință poate fi realizată prin mai multe modalități puse la dispoziție de autorități. Aceasta se poate face prin platforma națională Ghișeul.ro, prin platforma online a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, accesibilă la adresa online.impozitelocale1.ro, prin aplicația mobilă „DGITL Sector 1”, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, precum și prin stațiile de plată SelfPay din regiunea București-Ilfov, unde plata este posibilă inclusiv în numerar, cu mențiunea că terminalele nu eliberează rest.

Pentru informații suplimentare referitoare la obligațiile de plată și la situația fiscală, contribuabilii pot contacta Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 la numărul de telefon 021.314.61.49 pentru persoane fizice și la 021.311.91.08 pentru persoane juridice. În același timp, aplicația parcari.primariasector1.ro permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele care au un contract de închiriere activ, precum și pentru persoanele aflate pe lista de așteptare.