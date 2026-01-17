În 2025, Porsche a livrat la nivel global 279.449 de vehicule, înregistrând o scădere de 10% față de 2024, cea mai abruptă din 2009, când vânzările companiei au coborât cu 24% în timpul crizei financiare. Constructorul german se alătură astfel altor mărci premium, precum Audi și Mercedes-Benz, care întâmpină dificultăți semnificative pe piața chineză.

În China, livrările Porsche au scăzut cu 26% anul trecut, compania invocând condițiile dificile din segmentul de lux și concurența acerbă pentru modelele complet electrice, pe fondul reducerii rețelei sale de dealeri. Pentru a proteja marjele, Porsche a revenit la modelele cu motoare cu combustie internă mai profitabile și a amânat lansarea unor vehicule electrice, ceea ce a costat aproximativ 1,8 miliarde de euro în câștiguri.

Chiar și cu aceste măsuri, performanța în China a fost mai slabă decât a rivalilor BMW și Mercedes, ale căror vânzări au scăzut cu 12,5%, respectiv 19% pe această piață. În urma acestor rezultate, acțiunile Porsche au scăzut cu 1,3% după publicarea datelor.

În Europa, vânzările Porsche au înregistrat un declin de 16% în Germania și de 13% în restul continentului, compania explicând scăderea prin noile reglementări UE privind securitatea cibernetică, intrate în vigoare în iulie 2024, care au generat întreruperi în oferta modelelor 718 și Macan cu motoare termice. Ca urmare, versiunea cu combustie internă a celui mai bine vândut model Macan nu a mai fost disponibilă în 2025.

În America de Nord, Porsche a avut o evoluție relativ stabilă, în timp ce Mercedes și Audi au raportat scăderi de aproximativ 12%. Analiștii susțin că Porsche a beneficiat de o accelerare a livrărilor înaintea unor posibile tarife vamale în SUA, unde compania nu deține capacități de producție locale și este expusă unor costuri suplimentare estimate la circa 700 de milioane de euro în 2025.

În ceea ce privește tranziția către mobilitatea electrică, Porsche a raportat că 22,2% din livrările globale din 2025 au fost modele complet electrice, iar 12,1% hibride plug-in, atingând astfel limita superioară a țintei stabilite pentru vehiculele electrificate anul trecut.