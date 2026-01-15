Potrivit comunicatului transmis de ANAF, inspectorii DGAF au analizat 66 de situații în care a fost identificată o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate. ANAF susține că acest lucru indică un risc fiscal ridicat și există suspiciuni că mașinile de lux au fost cumpărate din venituri nedeclarate sau insuficient justificate.

Instituția precizează că aceste controale urmăresc cazuri în care sume mari ar fi fost folosite pentru achiziții de valoare ridicată, fără respectarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.

În comunicat se menționează că, în cele 66 de cazuri, inspectorii Antifraudă au constatat că achizițiile au implicat fonduri nedeclarate care ar fi încălcat regulile fiscale.

„În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat. Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

În comunicatul transmis, ANAF a prezentat și câteva exemple de situații identificate în cadrul verificărilor. Una dintre acestea vizează achiziționarea în 2025 a unui BMW 740D xDrive, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să arate proveniența legală și trasabilitatea fondurilor.

Un alt exemplu indicat de DGAF este tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț considerat subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese cumpărat anterior cu 609.150 de lei. În acest caz, plata ar fi fost realizată tot în numerar, iar sursa fondurilor nu ar fi putut fi dovedită prin documente credibile.

În comunicat mai este menționată și achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în lipsa unei justificări obiective privind resursele financiare folosite. Totodată, ANAF indică și cazul unui BMW X6 xDrive, de 428.460 lei, plătit în numerar, într-o tranzacție în care niciuna dintre părți nu ar fi putut demonstra proveniența legală a sumelor.

ANAF mai anunță că, într-un caz distinct, controalele au sprijinit organele de executare silită să pună sechestru pe un autoturism BMW 740. Mașina ar fi fost evaluată la 762.300 de lei, iar măsura a fost luată pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.

Instituția precizează că astfel de acțiuni sunt parte dintr-un demers mai amplu de verificare a tranzacțiilor considerate cu risc fiscal, mai ales în situațiile în care există indicii că resursele folosite nu sunt declarate.

Potrivit ANAF, confirmarea riscurilor fiscale evaluate în aceste cazuri a dus la decizia de a continua acțiunile. DGAF spune că ia în calcul extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal.

În același comunicat, ANAF reafirmă importanța respectării legislației fiscale și transmite că este determinată să combată utilizarea fondurilor ilicite, să prevină evaziunea fiscală și să asigure un tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.