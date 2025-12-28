Brigitte Bardot a devenit celebră în anii ’50 și ’60, fiind considerată un simbol al libertății și al feminității moderne. După retragerea din actorie, la începutul anilor ’70, ea și-a concentrat întreaga energie asupra protecției animalelor.

A vândut bunuri personale și a direcționat resurse importante către fundația care îi poartă numele, transformând activismul într-o misiune de viață.

Această schimbare radicală a făcut ca Bardot să devină una dintre cele mai vocale figuri internaționale în apărarea animalelor, chiar dacă pozițiile ei au fost adesea considerate dure sau incomode de autorități.

Implicarea sa în România a devenit vizibilă în 2001, când a venit la București pentru a discuta direct cu autoritățile despre situația câinilor fără stăpân. La acel moment, administrația Capitalei era condusă de Traian Băsescu, pe atunci primar general.

Întâlnirea dintre cei doi s-a concretizat într-un protocol care prevedea sterilizarea în masă a maidanezilor, soluție susținută financiar de Bardot. Actrița a considerat atunci că România poate deveni un exemplu de abordare umană a unei probleme urbane sensibile.

Relația dintre Brigitte Bardot și autoritățile române s-a deteriorat profund în anii următori. După adoptarea legislației care permitea eutanasierea câinilor fără stăpân, actrița a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai statului român și, în special, ai lui Traian Băsescu, ajuns între timp președinte.

Ea l-a catalogat pe Băsescu atunci drept „un tiran care nu se gândește decât să ucidă”.

„Domnul Băsescu nu vrea să audă nimic, el lasă câinii să se reproducă pentru ca apoi să pună miliţiile sale ale morții să intervină. Este o rușine pe care Europa nu trebuie să o accepte”, declara ea despre fostul președinte.

Bardot a transmis mesaje dure către instituțiile europene, susținând că soluțiile aplicate în România sunt incompatibile cu valorile europene și că deciziile politice au ignorat complet alternativele umane, precum sterilizarea și adopția.

„România nu se va schimba dacă va continua să ia decizii cu cruzime față de ființe sensibile, astfel cum sunt definite în dreptul european”, spunea ea.

Deși pozițiile sale au generat reacții puternice și dispute publice, impactul Brigittei Bardot asupra problemei câinilor fără stăpân din România a fost semnificativ. Problema a ajuns pe agenda internațională, iar tema protecției animalelor a căpătat o vizibilitate fără precedent.