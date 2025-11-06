Silviu Predoiu a spus că Traian Băsescu era, în primul rând, o personalitate puternică, un om care știa ce vrea și urmărea obiectivele stabilite fără compromisuri. A adăugat că această determinare l-ar fi putut transforma într-un președinte foarte puternic, însă acest lucru nu s-a concretizat pe deplin.

„Aș începe de la om și aș spune că domnul Traian Băsescu, așa cum l-am cunoscut eu, e un om foarte puternic ca persoană ca personalitate e un om puternic. Știe exact ce vrea și când își stabilește un obiectiv îl urmărește fără compromisuri. Deci nu îl interesează. Scopul scuză mijloacele. E un om foarte hotărât în sensul acesta. Deci ca persoană aș spune că e un om puternic. Putea să fie și un președinte foarte puternic. Numai că nu a reușit”, a declarat Predoiu în podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Generalul a explicat că diferența dintre cele două mandate prezidențiale ale lui Băsescu este dată de contextul politic.

În primul mandat, fostul președinte s-a aflat în opoziție față de guvern, o poziție care i-a convenit și i-a permis să se impună. În al doilea mandat, însă, fiind susținut de propriul guvern, i-a fost mult mai greu să gestioneze puterea și să-și mențină stilul combativ.

„Eu am senzația că putem găsi cheia diferenței între mandate în statutul domniei sale. În primul mandat a fost în opoziție cu guvernul. Și e poziția care l-a consacrat pe domnul președinte Băsescu. Dumnealui este făcut să fie, cu scuzele de rigoare, Gică Contra, să lovească, să lupte. În al doilea mandat a fost mult mai greu pentru dumnealui, pentru că era guvernului lui. Le avea pe toate la dispoziție. Chiar și perioada aceea de concubinaj cu PSD-ul lui Geoană. Și acolo nu mai a funcționat”, a mai spus Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu a rememorat colaborarea sa cu mai mulți președinți ai României, afirmând că Traian Băsescu s-a remarcat prin energia și exigența cu care solicita informații.

Spre deosebire de alți foști președinți, acesta învăța rapid, corecta greșelile și devenea un interlocutor competent pe teme de politică externă.

Predoiu a spus că Băsescu avea obiective clare, unele legate de propriile interese politice, dar care nu erau lipsite de relevanță pentru România. În opinia sa, spre deosebire de alți președinți, Băsescu manifesta un interes constant pentru politica externă și pentru rolul României în regiune.

„Domnul Băsescu de departe era cel mai energic în a solicita serviciul. Știa ce să ceară, era extrem de exigent, era bine organizat și era o chestiune pe care am văzut-o, care îl departaja de oricare alt beneficiar al informărilor: învăța atât de repede de la o zi la alta. Făcea multe greșeli, dar nu făcea aceeași greșeală de două ori. Învăța extrem de repede de la o zi la alta și devenea un interlocutor foarte valabil pe probleme de politică externă, de informare. Îi și plăcea. Traian Băsescu avea obiective clare, nu e menirea mea, dumnealui ar trebui să zică, dar știu, avea obiective foarte clare de politică externă. Evident că exista o proporție mare de câștig personal în fiecare obiectiv, dar nu erau lipsite de interes pentru România. Deci distincția era asta: Traian Băsescu a știut foarte bine ce vrea. Domnul Iohannis n-a avut niciun fel de chemare către zona de politică externă și niciun fel de interes altul decât de o eventuală poziție pe undeva în ultimul an de mandat”, a explicat Silviu Predoiu.

Discuția a atins și tema poziționării lui Traian Băsescu față de Rusia. Dan Andronic a reamintit momentul din 2005, când Băsescu a vorbit despre riscul ca Marea Neagră să devină „un lac rusesc”, o declarație care a provocat reacții în Europa și în Statele Unite.

„A fost o atitudine curajoasă, pentru că la momentul respectiv Europa și Statele Unite priveau cu îngăduință Rusia. Atitudinea președintului a fost cumva una care a provocat reacții acolo”, spune Predoiu.

Silviu Predoiu a precizat că fostul președinte a acționat atât pe baza informațiilor primite de la serviciile de informații, cât și pe baza propriului instinct.

El a afirmat că Băsescu a fost printre primii lideri din regiune care au avertizat asupra creșterii agresivității Rusiei, într-un moment în care partenerii occidentali priveau Moscova cu îngăduință.

Predoiu a mai arătat că Serviciul de Informații Externe a promovat, în acea perioadă, avertismente constante privind evoluțiile din regiune, susținute și de poziția președintelui Băsescu.