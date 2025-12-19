Traian Băsescu, fost președinte al României, a criticat dur actuala coaliție de guvernare, acuzând-o că funcționează lent și că blochează luarea deciziilor majore de care statul are nevoie.

Într-o intervenție la România TV, fostul șef al statului a vorbit despre tensiunile existente în interiorul coaliției pe teme sensibile precum salariile, pensiile, taxele și impozitele, susținând că aceste conflicte afectează grav capacitatea Executivului de a guverna eficient.

Traian Băsescu a subliniat că noțiunea de „coaliție” nu este prevăzută în Constituția României și că disputele politice dintre partidele aflate la guvernare ajung să blocheze instituțiile fundamentale ale statului.

În opinia sa, ritmul extrem de lent în care sunt luate deciziile este o problemă majoră, întrucât România nu își mai permite amânări succesive.

Fostul președinte a susținut că, în loc să urmărească interesul național, politicienii din coaliție se concentrează pe interesele de partid, ceea ce afectează direct funcționarea Guvernului.

„(Coaliția) lucrează extrem de încet, iar țara nu-și permite să treacă din amânare în amânare și problema aici este clar a coaliției. Ori, această instituție nu există în Constituție. Există Guvern, există Parlament, există justiție, nu și coaliție. Aici marea problemă este că la coaliție sunt niște politicieni care privesc interesele partidului și blochează instituția care trebuie să gestioneze interesul național, adică guvernul”, a afirmat Traian Băsescu la postul de televiziune.

S-a negociat un program de guvernare la început, însă acum nu e respectat și fiecare ședință a coaliției înseamnă dezbateri pe noi subiecte

În acest context, Traian Băsescu a arătat că, odată instalat, un guvern ar trebui să fie lăsat să guverneze pe baza programului pentru care a primit sprijin politic. El a explicat că rolul coaliției ar trebui să fie acela de a susține Executivul, nu de a-l condiționa permanent prin negocieri interne.

Potrivit fostului președinte, dacă la un moment dat coaliția constată că Guvernul nu își îndeplinește obiectivele, există instrumente constituționale clare, precum moțiunea de cenzură, pentru a-l înlocui, însă nu este normal ca activitatea guvernamentală să fie blocată constant de noi runde de discuții politice.

„Guvernul, odată instalat, se instalează pe un program și trebuie lăsat de coaliția care îl susține să guverneze. În ziua în care coaliția constată că guvernul nu-și atinge obiectivele, nu are de gând să facă o moțiune de cenzură să-l dea jos, să-l înlocuiască, dar nu să ții guvernul tot timpul… da, am mai negociat, ne mai vedem săptămâna viitoare și peste două săptămâni”, a punctat Băsescu.

De asemenea, Traian Băsescu a criticat faptul că partidele aflate la guvernare au petrecut luni întregi negociind programul de guvernare înainte de instalarea Executivului, însă, după preluarea puterii, acest program nu mai este respectat.

El a arătat că fiecare întâlnire a coaliției aduce pe agenda discuțiilor teme diferite, care nu mai au legătură cu angajamentele asumate inițial, ceea ce generează instabilitate și lipsă de coerență în actul de guvernare.