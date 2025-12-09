Konczei Csaba, deputat UDMR de Covasna, a explicat luni scopul şi obiectivele iniţiativei legislative B616/2025, care vizează modificarea cadrului legal privind gestionarea câinilor fără stăpân. Acesta a precizat că esenţa proiectului constă în identificarea unor soluţii sustenabile pentru localităţile mici, precum posibilitatea de a se asocia şi de a administra împreună adăposturi destinate câinilor comunitari.

Parlamentarul a transmis, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că intenţia proiectului nu este eliminarea animalelor, ci asigurarea unui mod eficient şi civilizat de gestionare a situaţiei.

Konczei Csaba a afirmat că doreşte să clarifice neînţelegerile apărute, explicând că, în foarte multe localităţi mici, numărul câinilor fără stăpân a crescut semnificativ, iar aceştia au ajuns să reprezinte un pericol pentru copii, adulţi sau animale.

Potrivit acestuia, soluţia o reprezintă adăposturile, însă costurile lunare de întreţinere, care pot ajunge la aproximativ 100.000 de lei, sunt imposibil de suportat de o singură comună.

Konczei Csaba a subliniat că, dacă mai multe localităţi şi-ar uni resursele, acestea ar putea crea adăposturi comune, ceea ce ar permite împărţirea cheltuielilor şi luarea în siguranţă a animalelor de pe străzi. El a insistat că scopul proiectului este înfiinţarea de adăposturi şi gestionarea responsabilă a problemei, nu eutanasierea câinilor.

„Nu vrem să ucidem câinii! Vreau să clarific neînţelegerile apărute în jurul acestui proiect de lege: în multe localităţi mici, situaţia a devenit gravă. Câinii fără stăpân atacă copii, adulţi şi alte animale. Soluţia o reprezintă adăposturile, dar costul lunar de întreţinere este undeva la 100.000 lei. O comună mică nu poate suporta singură această cheltuială uriaşă (…) Esenţa proiectului de lege este ca mai multe localităţi să se poată asocia pentru un adăpost comun. Astfel, costurile se împart, iar animalele sunt luate de pe străzi în siguranţă. Scopul proiectului este de a înfiinţa adăposturi (…) şi de a gestiona civilizat problema, nu eutanasierea”, a transmis parlamentarul pe pagina sa de socializare.

Într-o declaraţie acordată Agerpres, deputatul Konczei Csaba a detaliat că proiectul creează cadrul necesar pentru ca UAT-urile să poată constitui Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) în vederea administrării eficiente a problemei câinilor fără stăpân.

El a afirmat că a observat multe reacţii negative şi că nu înţelege de ce unele persoane se tem de această iniţiativă. Deputatul a reiterat că intenţia nu este uciderea câinilor, ci facilitarea colaborării între UAT-uri care nu dispun de resurse financiare pentru adăposturi proprii.

Konczei Csaba a explicat că adăposturile microregionale ar fi mai rentabile şi ar reduce semnificativ costurile de funcţionare. De asemenea, a arătat că problema câinilor comunitari persistă şi că, indiferent de sensibilitatea subiectului, trebuie găsite soluţii concrete.

Konczei Csaba a mai spus că proiectul oferă o şansă în special primăriilor mici şi sărace să gestioneze corect situaţia.

„Am văzut multe reacţii şi sincer să fiu, nu ştiu de ce se tem sau care este problema celor care se opun. Nu, noi nu vrem să ucidem câinii, dar vedem că locaţiile pentru câinii fără stăpâni sunt foarte puţine şi e foarte costisitor să le întreţii. Din acest motiv nu fiecare UAT poate să pună în funcţiune un adăpost pentru câini comunitari. Şi de aceea încercăm, prin acest proiect, să introducem ca administraţiile teritoriale care nu au forţa financiară necesară de a face un adăpost pentru câini, să poată să înfiinţeze asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi să facă câte un adăpost microregional, pentru că ar fi mult mai rentabil, ar fi mai uşor şi costurile ar fi mai mici (…) Vedem că sunt câini comunitari, problema nu este tratată ca lumea, ea există, deci trebuie să facem ceva în acest sens (…) Aşadar, încercăm prin acest proiect de lege să le dăm şansa şi primăriilor mai mici, mai sărace, să facă asemenea asociaţii, iar problema să fie gestionată cât mai corect (…) Ştim că este o temă foarte sensibilă şi nu este în favoarea unui deputat sau a unui factor de decizie, că sunt argumente pro şi contra, dar, oricum, de făcut trebuie făcut ceva”, a afirmat Konczei Csaba.

Iniţiativa legislativă urmează să fie dezbătută mai întâi în Senat, înainte de a ajunge la Camera Deputaţilor, care este forul decizional.

Asociaţiile de protecţie a animalelor susţin însă că proiectul trebuie respins, argumentând că ar fi ilogic şi ineficient din punct de vedere financiar.

Organizaţiile afirmă că măsura ar legaliza transportul pe distanţe mari, ar bloca recuperarea şi adopţia, ar creşte numărul eutanasierilor şi ar consolida un monopol lipsit de soluţii reale, ignorând măsurile de prevenţie şi sterilizare, considerate singurele eficiente pe termen lung.