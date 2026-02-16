Reprezentanții ASPA București au transmis că deținătorii câinilor de rasă comună au responsabilitatea legală de a-și steriliza și microcipa animalele. Ei au precizat că nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni care ajung până la 10.000 de lei.

Pentru a sprijini proprietarii de câini, ASPA oferă servicii gratuite de sterilizare și microcipare. În perioada următoare, cei interesați se pot programa la locația din sectorul 2 – Vet 4 Life, situată pe strada Matei Voievod nr. 55.

De asemenea, au transmis că programările se pot face telefonic, la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

„Deținătorii câinilor de rasă comună au responsabilitatea legală de a-i steriliza și microcipa. Încălcarea acestei obligații atrage sancțiuni ce pot ajunge până la 10.000 de lei. Pentru a veni în sprijinul proprietarilor de câini, Primăria Municipiului București, prin ASPA, oferă aceste servicii GRATUIT. În perioada următoare, cei interesați pot face programări la locația din sectorul 2 – Vet 4 Life, str. Matei Voievod nr. 55

Pentru programări, sunați la 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00”, este mesajul transmis de ASPA București.

Potrivit Legii nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consiliile locale și Primăria București trebuie să creeze servicii specializate pentru câinii fără stăpân. Aceste servicii țin evidența câinilor și au un registru cu câinii capturați. Orice câine care stă liber, abandonat sau necontrolat în locuri publice sau pe domeniul public, chiar dacă are microcip sau altă identificare. Consiliile locale trebuie să construiască și să întrețină adăposturi pentru câinii fără stăpân. În aceste adăposturi trebuie să lucreze cel puțin un medic veterinar. Câinii primesc îngrijire medicală, vaccinuri, sterilizare și identificare cu microcip.

Câinii stau în adăpost 14 zile, timp în care proprietarii îi pot revendica. După 14 zile, pot fi adoptați de persoane fizice sau organizații. Adopția este gratuită. Câinii trebuie să fie sănătoși, vaccinați, sterilizați și microcipați înainte de a fi dați spre adopție.

Doar câinii bolnavi incurabil sau cei nerevendicați/neadoptați pot fi eutanasiați. Eutanasia se face rapid și fără durere, doar de un medic veterinar autorizat. Cadavrele câinilor nu pot fi folosite pentru hrană sau alte produse; se incinerează.

Toți câinii trebuie identificați cu microcip sau alt mijloc aprobat. Vaccinarea antirabică se face doar după identificare. Proprietarii trebuie să mențină curățenia în spațiile publice și să respecte normele de îngrijire.

Încălcarea regulilor privind câinii poate duce la amenzi între 2.000 și 20.000 lei, în funcție de gravitate. Cruzimea sau uciderea ilegală a câinilor se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani.

Pentru a adopta sau revendica un câine, se completează un formular-tip cu angajamente privind îngrijirea, monitorizarea și adresa unde va fi crescut câinele. Orice schimbare de locație mai mare de 15 zile trebuie comunicată serviciului de gestionare a câinilor.

Toate serviciile și adăposturile trebuie să raporteze lunar câinii înregistrați și microcipurile către autoritățile veterinare. Evidențele sunt păstrate central și verificate de medicii veterinari autorizați.